Кокосові сирники

Повзрослел — это когда боишься стоматологов, не потому что больно, а потому что капец дорого

Ранок починається не з кави. Саме такий напис був рекламному банері одного з рівненських магазинів сантехніки. І ви знаєте, вони праві. Ранок у кожного починається по-різному, але без сумніву – смачний та корисний сніданок – запорука вдалого дня! Наша сім»я дуже любить сирники. І поки ще моя дитина їсть парові сирнички, я вже експериментую над іншими смаками. Сирниками здивувати важко, але можна спробувати. Сьогодні кокосові сирники без пшеничного борошна та манки. Прекрасний варіант для людей з непереносимістю глютену, ми просто візьмемо борошно кокосове. А для мам – шикарний варіант нагодувати маленьких ласунів таким корисним творогом! Своїм експериментом я задоволена абсолютно, однозначно рекомендую і вам.

На 4 великі порції:

500гр. творогу (у мене домашній)

70гр.кокосової стружки

3 яйця

0,5ч.л.розпушувача

70гр.цукру

Для початку готуємо кокосове борошно – кокосову стружку подрібнюємо в кавомолці. Творог розминаємо до однорідного стану. Додаємо до творогу яйця, борошно, розпушувач та цукор, замішуємо тісто. Тісто має бути доволі щільним, тому що кокосове борошно дуже сильне вбирає вологу, але для цього тісто треба залишити в холодильнику не менше ніж на 2 години. Це зручно зробити ввечері, а зранку швиденько підсмажити. З готового тіста формуємо сирники, паніруємо їх в чому забажаєте, можна подрібнити кукурудзяні пластівці або вівсяні, можна взяти манку, а можна просте борошно. У мене звичайне борошно, його знадобиться буквально столова ложка, оскільки ми тільки злегка припорошуємо сирники. У тіста доволі щільна структура, тому паніровки потрібно не багато, але готові сирники мають дуже ніжну консистенцію. Обсмажуємо на олії з двох боків, викладаємо на паперову серветку, щоб увібрати зайву олію. Подаємо відразу, можна присипати цукровою пудрою, але тут треба дивитися, оскільки кокосовий присмак додає відчуття солодкості, хоча цукру ми поклали мало.

Думаю, що токай сніданок прийдеться малим вредам (і не тільки) до смаку!

Готувати легко, а готувати для близьких ще й цікаво!!!

А це ще кілька варіантів для дітей:

Дитячі чіпси

Плюшки з какао

Дитяче печиво

Сочники

Перепілки запечені

Дитяче тірамісу

Ліниві трубочки

Корзиночки з кремом

Цікаві котлетки

Круасани зимові

Корисний смузі

Краковській сирник

Глазуровані сирки

Кекси печінкові

Полуничні хмаринки

Шоколадна гранола

Корисні булочки для гамбургерів

Піца

Трубочки

Ягідний рулет

Шоколадні мафіни

Яблука в тісті

Гарячій шоколад з домашнім маршмелоу

Яблучний самбук

Суп - чизбургер

Зефір класичний

Шоколадні яйця

Пастрома на бутерброди

Полуничні кнелі в карамельній глазурі

Солодка ковбаска

Круасани весняні

Фруктовий крамбл

Малинове суфле

Шоколадні вареники

Курячій попкорн

Ідеальні булочки

Рибні котлетки

Чипси з мойви

Сирні чебуреки

Ідеальні оладки