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Про сплату ЄСВ підприємцями, які припинили підприємницьку діяльність

Про сплату ЄСВ підприємцями, які припинили підприємницьку діяльність


(643) 09.01.2017 13:42
Фахівці Державної фіскальної служби України в підкатегорії 301.04.02 системи «ЗІР» роз’яснили порядок сплати ЄСВ підприємцями, що припиняють підприємницьку діяльність....
У Рівному відкрився центр для навчання, розвитку та адаптації дітей з аутизмомУ Рівному відкрився центр для навчання, розвитку та адаптації дітей з аутизмом
(73) 09.01.2017 16:46
Діти війни побували на новорічній ялинці у РівномуДіти війни побували на новорічній ялинці у Рівному
(48) 09.01.2017 15:47
У 2016 році переселенцям на Рівненщині виплатили понад 14 мільйонів гривеньУ 2016 році переселенцям на Рівненщині виплатили понад 14 мільйонів гривень
(59) 09.01.2017 15:46
Близько 1400 рівнян служать в українській армії за контрактомБлизько 1400 рівнян служать в українській армії за контрактом
(70) 09.01.2017 15:42
Якою публічною інформацією найбільше цікавилися запитувачі минулого року?Якою публічною інформацією найбільше цікавилися запитувачі минулого року?
(46) 09.01.2017 15:41
Попередити пожежу
(14) 09.01.2017 15:44
Обережно! Тонкий лід
(116) 09.01.2017 15:03
Минулий господарський рік хлібороби Рівненщини закінчили з найвищим урожаєм
(46) 09.01.2017 15:31
За невиплату нової мінімалки – штраф 320000 гривень
(413) 09.01.2017 13:39
Виставку про «Людей Свободи» можуть переглянути мешканці Рівненського району
(23) 09.01.2017 15:37
Учаснику АТО вручили ключі від квартири
(28) 09.01.2017 15:26
Тест-драйв чужого квадроцикла закінчився тюремним ув’язненням
(43) 09.01.2017 15:06
Податкова інформує
(3) 09.01.2017 15:08
Рівненський район: працівники ДСНС провели пожежно-профілактичне відпрацювання Клеванської селищної ради
(27) 09.01.2017 14:52
Запрошують взяти участь у конкурсі дитячо-юнацької творчості "Перлина Fest"
(4) 09.01.2017 14:56
Генштаб підтвердив високий рівень військового обліку на Рівненщині
(699) 22.08.2016 12:37
СБУ затримала на півмільйонному хабарі голову селищної ради
(702) 16.08.2016 18:58
У Рівному чоловік намагався поцупити візок із гіпермаркету
(466) 15.11.2016 17:37
Світлана Богатирчук-Кривко поспілкувалася із прогресивними 55-річними студентами
(479) 10.11.2016 12:09
У Рівному відкрився центр для навчання, розвитку та адаптації дітей з аутизмом
09.01.2017 16:46

У Рівному відкрився центр для навчання, розвитку та адаптації дітей з аутизмом

Сьогодні, у Рівному за адресою вул. Степана Бандери 28, урочисто відрили центр для навчання, розвитку та адаптації дітей з аутизмом.

У 2016 році переселенцям на Рівненщині виплатили понад 14 мільйонів гривень
09.01.2017 15:46

У 2016 році переселенцям на Рівненщині виплатили понад 14 мільйонів гривень

На Рівненщині нині перебуває 2898 переселенців зі східних областей України та 428 кримчан.

Близько 1400 рівнян служать в українській армії за контрактом
09.01.2017 15:42

Близько 1400 рівнян служать в українській армії за контрактом

За минулий рік близько 1400 жителів Рівненщини обрали службу в Збройних силах України, підписавши контракт.

Виставку про «Людей Свободи» можуть переглянути мешканці Рівненського району
09.01.2017 15:37

Виставку про «Людей Свободи» можуть переглянути мешканці Рівненського району

Мешканці Рівненського району можуть переглянути виставку «Люди Свободи», що вже діє у районному будинку культури в селі Зоря. Експонуватиметься вона до 23 січня 2017 року. До цього матеріали виставлялись в обласному центрі.

Учаснику АТО вручили ключі від квартири
09.01.2017 15:26

Учаснику АТО вручили ключі від квартири

Рокитнівчанину Андрію Михальцю, котрий під час бойових дій на сході України втратив нижню кінцівку, вручили ключі від квартири

Тест-драйв чужого квадроцикла закінчився тюремним ув’язненням
09.01.2017 15:06

Тест-драйв чужого квадроцикла закінчився тюремним ув’язненням

Наступні 6 років 33-річний Д. проведе в колонії.

Запрошують взяти участь у конкурсі дитячо-юнацької творчості "Перлина Fest"
09.01.2017 14:56

Запрошують взяти участь у конкурсі дитячо-юнацької творчості "Перлина Fest"

Українська асоціація районних та обласних рад запрошує дитячі та молодіжні творчі об’єднання танцювального, пісенного спрямування та оригінального жанру до участі в Міжнародному Конкурсі-фестивалі дитячо-юнацької творчості «Перлина Fest», який відбудеться 28 січня 2017 року в Колонній залі Київської міської державної адміністрації.

Глава держави підписав Закон про проходження військової служби
09.01.2017 14:46

Глава держави підписав Закон про проходження військової служби

Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби».

Де на Рівненщині можна врятуватися від морозів?
09.01.2017 14:38

Де на Рівненщині можна врятуватися від морозів?

У зв’язку із різким зниженням температури на Рівненщині збільшили кількість місць для обігріву людей.

Торік 234 дитини-сироти з Рівненщини знайшли нові родини
09.01.2017 14:34

Торік 234 дитини-сироти з Рівненщини знайшли нові родини

Торік 234 дитини-сироти та позбавлені батьківського піклування знайшли нові родини.

До органів прокуратури Рівненської області торік надійшли 152 запити на інформацію
09.01.2017 14:19

До органів прокуратури Рівненської області торік надійшли 152 запити на інформацію

Прокуратура Рівненської області забезпечує реалізацію права громадян на доступ до публічної інформації.

Акцизна звітність за формою 1-РА, 1-РТ скасована
09.01.2017 13:56

Акцизна звітність за формою 1-РА, 1-РТ скасована

Діти війни побували на новорічній ялинці у Рівному
09.01.2017 15:47

Діти війни побували на новорічній ялинці у Рівному

Діти з Донецької області, що гостюють на Рівненщині, відвідали свято новорічної ялинки.

Попередити пожежу
09.01.2017 15:44

Попередити пожежу

Рівненське міськрайонне управління ГУ ДСНС України у Рівненській області інформує, що протягом грудня 2016 року на території області спостерігалась тенденція росту пожеж та загибелі людей на них.

Якою публічною інформацією найбільше цікавилися запитувачі минулого року?
09.01.2017 15:41

Якою публічною інформацією найбільше цікавилися запитувачі минулого року?

Торік до Рівненської ОДА надійшло 332 запити на отримання публічної інформації.

Минулий господарський рік хлібороби Рівненщини закінчили з найвищим урожаєм
09.01.2017 15:31

Минулий господарський рік хлібороби Рівненщини закінчили з найвищим урожаєм

Хлібороби Рівненщини закінчили минулий господарський рік з найвищим урожаєм зернових та зернобобових.

Податкова інформує
09.01.2017 15:08

Податкова інформує

Обережно! Тонкий лід
09.01.2017 15:03

Обережно! Тонкий лід

Зимова краса приваблива по-своєму, але забувати про свою безпеку не потрібно. Уже не раз говорилося про небезпеку, яку таїть у собі лід, та любителі риболовлі нехтують усілякими попередженнями і правилами безпеки. У багатьох випадках це закінчується трагічно. Крижана вода продовжує безжально забирати життя людей.

Рівненський район: працівники ДСНС провели пожежно-профілактичне відпрацювання Клеванської селищної ради
09.01.2017 14:52

Рівненський район: працівники ДСНС провели пожежно-профілактичне відпрацювання Клеванської селищної ради

Рятувальники продовжують підвищувати рівень знань мешканців Рівненщини, поширювати ґрунтовні рекомендації щодо дотримання правил пожежної безпеки, запобігання випадкам переохолодження та трагедій на льоду.

ПОЛІЦЕЙСЬКІ ОХОРОНИ РІВНЕНЩИНИ СПІЙМАЛИ КРАДІЇВ, ЯКІ З КРАМНИЦІ НАМАГАЛИСЯ ВИНЕСТИ НЕОПЛАЧЕНИЙ ТОВАР
09.01.2017 14:44

ПОЛІЦЕЙСЬКІ ОХОРОНИ РІВНЕНЩИНИ СПІЙМАЛИ КРАДІЇВ, ЯКІ З КРАМНИЦІ НАМАГАЛИСЯ ВИНЕСТИ НЕОПЛАЧЕНИЙ ТОВАР

Двічі за вечір в одному і тому ж закладі торгівлі відвідувачі намагалися скоїти крадіжку, однак співробітники поліції охорони затримали чоловіків «на гарячому».

ЖИТЕЛЯМ РІВНЕНЩИНИ ПОЛІЦІЯ ОХОРОНИ ГАРАНТУЄ ЗАХИСТ, БЕЗПЕКУ ТА СПОКІЙ
09.01.2017 14:35

ЖИТЕЛЯМ РІВНЕНЩИНИ ПОЛІЦІЯ ОХОРОНИ ГАРАНТУЄ ЗАХИСТ, БЕЗПЕКУ ТА СПОКІЙ

Безпека та порядок – найголовніші пріорітети поліції. Фахівці поліції охорони надійно захищають майно підприємств, установ, приватної власності рівнян, а також їх життя та здоров’я від протиправних посягань.

На Рівненщині лунатимуть «Різдвяні піснеспіви»
09.01.2017 14:33

На Рівненщині лунатимуть «Різдвяні піснеспіви»

На Різдвяні свята у Рівному проходитиме ХІІІ обласний фестиваль пісенно–музичного мистецтва «Різдвяні піснеспіви».

Операція «Акциз-2017» триває
09.01.2017 14:00

Операція «Акциз-2017» триває

Серед найважливіших напрямків роботи податкової міліції є очищення ринку підакцизних товарів від фальсифікату та незаконно ввезеної на територію України підакцизної продукції. Проведення належних заходів по вказаному напрямку здійснювалося протягом 2016 року в рамках загальнодержавної операції «Акциз-2016».

Військову родину із офіцерів, контрактників та строковиків на святвечір згуртувала Різдвяна коляда
09.01.2017 13:54

Військову родину із офіцерів, контрактників та строковиків на святвечір згуртувала Різдвяна коляда

На святу вечерю в їдальні батальйону охорони та обслуговування оперативного командування «Захід», що у Рівному, зібралось більше сотні військовослужбовців.

    
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