Рівненські депутати заборонили завозити на місцеве сміттєзвалища чужі відходи Сміття, яке утворилося за межами Рівного та області на територію місцевого полігону твердих побутових відходів не можна завозити вже офіційно. Рішення, яким це забороняється, прийняли під час засідання сесії Рівненської міськради 29 грудня.