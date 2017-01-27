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Заочно судитимуть екс-начальника Інспекції з питань захисту прав споживачів в Рівненській області за систематичне одержання неправомірної вигоди


(232) 27.01.2017 12:59
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(121) 27.01.2017 16:24
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Голокост: на Рівненщині євреїв утримували у 35-ти ґетто 27 січня - Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.Голокост: на Рівненщині євреїв утримували у 35-ти ґетто 27 січня - Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.
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(515) 15.11.2016 17:37
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(767) 16.08.2016 18:58
Стан запобігання та протидії корупції – один із пріоритетів в роботі правоохоронних органів Рівненщини
27.01.2017 16:27

Стан запобігання та протидії корупції – один із пріоритетів в роботі правоохоронних органів Рівненщини

Прокуратурою Рівненської області спільно з іншими правоохоронними органами продовжується системна робота, спрямована на посилення протидії корупційним проявам у регіоні та утвердженню принципу невідворотності відповідальності за корупційні порушення.

Стан злочинності в Рівненській області
27.01.2017 16:24

Стан злочинності в Рівненській області

Голокост: на Рівненщині євреїв утримували у 35-ти ґетто 27 січня - Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.
Гетто у Рівному
27.01.2017 16:18

Голокост: на Рівненщині євреїв утримували у 35-ти ґетто 27 січня - Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

На Рівненщині під час Другої світової війни нацистами було знищено понад 95 тисяч євреїв.

Великобританія готова посилити співпрацю - дипломатка під час зустрічі в Рівненській ОДА
27.01.2017 16:01

Великобританія готова посилити співпрацю - дипломатка під час зустрічі в Рівненській ОДА

Рівненщину відвідала перший секретар Посольства Великої Британії в Україні з політичних питань Ребекка Лохна.

Заочно судитимуть екс-начальника Інспекції з питань захисту прав споживачів в Рівненській області за систематичне одержання неправомірної вигоди
27.01.2017 12:59

Заочно судитимуть екс-начальника Інспекції з питань захисту прав споживачів в Рівненській області за систематичне одержання неправомірної вигоди

На Рівненщині генерують ідеї для адаптації слабозорих
27.01.2017 12:34

На Рівненщині генерують ідеї для адаптації слабозорих

Тактильні малюнки, Брайлівський алфавіт, годинник, кубики, буквенно-фонетичний набір, доміно та фігурки звірів. Такі навчально-дидактичні матеріали для незрячих та слабозорих дітей вперше в Україні розробили та почали виготовляти на 3D-принтері в Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці.

Прокурор області Олег Соболь зустрівся із журналістами
27.01.2017 12:32

Прокурор області Олег Соболь зустрівся із журналістами

26.01.2017 прокурор Рівненської області Олег Соболь провів прес-конференцію. Її темою стало підведення підсумків діяльності прокуратури за минулий рік, а також інформування про хід розслідування резонансних кримінальних проваджень, інших подій, які мали місце в області останнім часом.

НА РІВНЕНЩИНІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ОХОРОНИ ЗАТРИМАЛИ ЛЮБИТЕЛЯ «ДАРМОВИХ» СОЛОДОЩІВ
27.01.2017 12:28

НА РІВНЕНЩИНІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ОХОРОНИ ЗАТРИМАЛИ ЛЮБИТЕЛЯ «ДАРМОВИХ» СОЛОДОЩІВ

До поліцейських охорони звернулись працівники служби безпеки місцевого торговельного центру із повідомленням про спробу крадіжки.

Відбудеться проведення благодійної акції
26.01.2017 17:28

Відбудеться проведення благодійної акції

Учасники АТО можуть оздоровитись у 15-ти закладах України
26.01.2017 14:36

Учасники АТО можуть оздоровитись у 15-ти закладах України

Учасники АТО з Рівненщини можуть пройти безкоштовну реабілітацію у лікувально-оздоровчих закладах України

У минулому році за рахунок заходів стягнення погашено більш як 36 мільйонів гривень податкового боргу
26.01.2017 14:33

У минулому році за рахунок заходів стягнення погашено більш як 36 мільйонів гривень податкового боргу

Як повідомив заступник начальника ДПІ у м.Рівному Валерій Рокунець, у минулому році за рахунок заходів, вжитих ДПІ у м.Рівному із забезпечення погашення податкового боргу, до бюджету надійшло 36,1 млн. гривень.

У прокуратурі Рівненської області підведено підсумки роботи за 2016 рік
26.01.2017 14:27

У прокуратурі Рівненської області підведено підсумки роботи за 2016 рік

Під головуванням прокурора Рівненської області Олега Соболя 25.01.2017 відбулася розширена оперативна нарада, на якій обговорено підсумки роботи органів прокуратури у 2016 році та визначено завдання на наступний період.

«ПОДРУЖИТИСЬ» ІЗ «КОРПУСОМ МИРУ» ДОПОМАГАЄ РІВНЕНСЬКИМ ГРОМАДСЬКИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ «ПРОСТІР»
27.01.2017 16:26

«ПОДРУЖИТИСЬ» ІЗ «КОРПУСОМ МИРУ» ДОПОМАГАЄ РІВНЕНСЬКИМ ГРОМАДСЬКИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ «ПРОСТІР»

Роботу волонтерів найбільшої громадської організації в світі «Корпусу Миру» у Рівному планує організувати Платформа взаємодій «Простір».

#OlympicLab знову відбувся в Рівному
27.01.2017 16:21

#OlympicLab знову відбувся в Рівному

Черговий захід вже звичного для багатьох рівненських дітей проекту #OlympicLab відбувся в Рівненському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – спеціалізована спортивна школа» № 26.

НА РІВНЕНЩИНІ ВІДБУЛИСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗМАГАННЯ З ГИРЬОВОГО СПОРТУ МІЖ УПРАВЛІННЯМИ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ
27.01.2017 16:06

НА РІВНЕНЩИНІ ВІДБУЛИСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗМАГАННЯ З ГИРЬОВОГО СПОРТУ МІЖ УПРАВЛІННЯМИ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ

З метою фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи, популяризації серед особового складу працівників поліції охорони здорового способу життя, на базі Рівненського ВПУ Департаменту поліції охорони відбулися змагання з гирьового спорту між регіональними Управліннями поліції охорони зі всієї України.

На Рівненському полігоні військові удосконалюють свої навики у стрільбі та метанні гранат
27.01.2017 14:30

На Рівненському полігоні військові удосконалюють свої навики у стрільбі та метанні гранат

Сьогодні 27 січня, на Рівненському загальновійськовому полігоні відбулись планові заняття з бойової підготовки для офіцерів управління оперативного командування «Захід», військових частин гарнізону.

Депутат місцевої ради підозрюється у приховуванні смерті будівельника в м. Рівне
фото з сайту http://4vlada.com/rivne/50899
27.01.2017 12:36

Депутат місцевої ради підозрюється у приховуванні смерті будівельника в м. Рівне

З огляду на значний суспільний резонанс, який непокоїть громадськість у зв’язку із розслідуванням факту смерті у м. Рівне будівельника та ймовірної причетності до злочину певних осіб, прокуратура інформує про стан слідства у даному кримінальному провадженні.

Винуватець смертельної дорожньо-транспортної опинився за ґратами
27.01.2017 12:34

Винуватець смертельної дорожньо-транспортної опинився за ґратами

Крім основного покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки, суд позбавив обвинуваченого права керування транспортними засобами на 3 роки.

Служби цивільного захисту Рівненщини склали тест на міцність
27.01.2017 12:29

Служби цивільного захисту Рівненщини склали тест на міцність

Служби цивільного захисту Рівненщини підсумували роботу за 2016 рік та окреслили пріоритетні цьогорічні плани.

Салат "Дністер" (майже корисний)
Тетяна Хвиль
27.01.2017 10:27

Салат "Дністер" (майже корисний)

Вы не замечали, что женское "Выхожу через 5 минут" равно мужскому "Еще 5 минут и я дома"?

Активісти Радикальної партії Олега Ляшка допомагають відроджувати Українську церкву
26.01.2017 16:18

Активісти Радикальної партії Олега Ляшка допомагають відроджувати Українську церкву

Сьогодні багато хто говорить про духовність та необхідність виховання українців в руслі християнських цінностей. Однак, на практиці, далеко не всі, хто про це говорить, дійсно працюють над впровадженням духовних цінностей нашого народу, які десятиріччями комуністична влада викорінювала з свідомості українців.

СВОЄЧАСНЕ НАТИСНЕННЯ «ТРИВОЖНОЇ» КНОПКИ ДВІЧІ ЗАПОБІГЛО КРАДІЖЦІ
26.01.2017 14:36

СВОЄЧАСНЕ НАТИСНЕННЯ «ТРИВОЖНОЇ» КНОПКИ ДВІЧІ ЗАПОБІГЛО КРАДІЖЦІ

На Рівненщині зловминикам вдалося пронести повз касу неоплачені товари. Але винести їх за межі торгівельних закладів їм завадили працівники поліції охорони.

Триває розслідування інциденту із застосуванням зброї у с. Старе Село на Рокитнівщині
фото ілюстративне
26.01.2017 14:27

Триває розслідування інциденту із застосуванням зброї у с. Старе Село на Рокитнівщині

Органами прокуратури Рівненської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням інциденту із застосуванням зброї, який мав місце у січні цього року в с. Старе Село Рокитнівського району.

    
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