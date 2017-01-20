На Рівненщині один день в армії відкриває нові горизонти у виборі майбутньої професії Сьогодні 20 січня, до Центральної артилерійської бази озброєння, що на Рівненщині, завітали близько 30 учнів Сарненського професійного аграрного ліцею № 21.