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Заробітна плата працівників Рівненщини

Заробітна плата працівників Рівненщини


(288) 29.12.2016 18:32
...
Керівник Рівненської місцевої прокуратури Володимир Самардак провів зустріч із громадськістюКерівник Рівненської місцевої прокуратури Володимир Самардак провів зустріч із громадськістю
(116) 30.12.2016 11:38
Міста і села Рівненщини розвиваються завдяки проекту, що об’єднав людей і владуМіста і села Рівненщини розвиваються завдяки проекту, що об’єднав людей і владу
(41) 30.12.2016 12:44
Педагог із Рівненщини здобув Премію Верховної РадиПедагог із Рівненщини здобув Премію Верховної Ради
(57) 30.12.2016 12:42
Працюватимуть з мамами – аби на пожежах не гинули дітиПрацюватимуть з мамами – аби на пожежах не гинули діти
(14) 30.12.2016 12:32
Відзначили 10 кращих студентських та учнівських гуртожитків РівненщиниВідзначили 10 кращих студентських та учнівських гуртожитків Рівненщини
(40) 29.12.2016 18:34
Рівненські депутати заборонили завозити на місцеве сміттєзвалища чужі відходи
(3) 30.12.2016 11:28
Витрати і доходи домогосподарств області
(63) 29.12.2016 18:29
На Рівненщині визначили найспортивніші райони
(98) 29.12.2016 18:23
Особливості сплати єдиного внеску пенсіонерами за віком або інвалідами на спрощеній системі оподаткування
(348) 28.12.2016 15:19
Родини загиблих та інваліди АТО Рівненщини отримали гроші на житло
(14) 29.12.2016 18:31
На Новорічні свята цілодобово чергуватимуть 200 рівненських рятувальників
(9) 29.12.2016 18:26
Рівненська ОДА пропонує 49 об’єктів для фінансування ДФРР
(16) 29.12.2016 18:25
Рівненський аеропорт: затяжний період безгосподарності
(82) 29.12.2016 15:33
У Рівненському районі не поспішають з об’єднанням громад
(106) 29.12.2016 12:35
Підсумували, що зроблено завдяки активності громади
(6) 29.12.2016 18:21
Світлана Богатирчук-Кривко поспілкувалася із прогресивними 55-річними студентами
(460) 10.11.2016 12:09
Особливості сплати єдиного внеску пенсіонерами за віком або інвалідами на спрощеній системі оподаткування
(348) 28.12.2016 15:19
Засідання сесії міської ради: конфлікти тривають
(655) 18.08.2016 14:54
Олексій Муляренко привітав претендентів на посади голів РДА з перемогою у конкурсі
(447) 11.11.2016 12:29
Міста і села Рівненщини розвиваються завдяки проекту, що об’єднав людей і владу
30.12.2016 12:44

Міста і села Рівненщини розвиваються завдяки проекту, що об’єднав людей і владу

У селі Хотин, що на Березнівщині, відкрили оновлений фельдшерсько-акушерський пункт.

Працюватимуть з мамами – аби на пожежах не гинули діти
30.12.2016 12:32

Працюватимуть з мамами – аби на пожежах не гинули діти

В Острозькому районі через пожежу загинуло двоє дітей, тиждень тому така ж трагедія сталася на Дубровиччині

Рівненські депутати заборонили завозити на місцеве сміттєзвалища чужі відходи
30.12.2016 11:28

Рівненські депутати заборонили завозити на місцеве сміттєзвалища чужі відходи

Сміття, яке утворилося за межами Рівного та області на територію місцевого полігону твердих побутових відходів не можна завозити вже офіційно. Рішення, яким це забороняється, прийняли під час засідання сесії Рівненської міськради 29 грудня.

Заробітна плата працівників Рівненщини
29.12.2016 18:32

Заробітна плата працівників Рівненщини

Витрати і доходи домогосподарств області
29.12.2016 18:29

Витрати і доходи домогосподарств області

З метою дослідження рівня життя різних соціальних груп населення Рівненської області у 2015р. проведено вибіркове обстеження умов життя 298 домогосподарств.

Рівненська ОДА пропонує 49 об’єктів для фінансування ДФРР
29.12.2016 18:25

Рівненська ОДА пропонує 49 об’єктів для фінансування ДФРР

Підсумкове засідання Комісії з відбору інвестиційних проектів регіонального розвитку провели в прямому ефірі

Підсумували, що зроблено завдяки активності громади
29.12.2016 18:21

Підсумували, що зроблено завдяки активності громади

33 проекти ЕС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнований на громаду-ІІІ» реалізовано за два роки на Рівненщині. Детальніше про них говорили сьогодні на засіданні обласної координаційної ради.

На Рівненщині видадуть підручник з історії рідного краю
29.12.2016 18:17

На Рівненщині видадуть підручник з історії рідного краю

Під час засідання вченої ради Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти отримав схвалення регіональний проект з підготовки підручників з історії рідного краю.

КТП 1728 придбало нову техніку
29.12.2016 14:57

КТП 1728 придбало нову техніку

У Рівненському районі не поспішають з об’єднанням громад
29.12.2016 12:35

У Рівненському районі не поспішають з об’єднанням громад

На Рівненщині вже створено 18 об’єднанихтериторіальних громад.

Рівненська ОДА направила проект 3-х госпітальних округів до МОЗу
29.12.2016 12:27

Рівненська ОДА направила проект 3-х госпітальних округів до МОЗу

Голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко підписав проект формування в області 3-х госпітальних округів.

Педагог із Рівненщини здобув Премію Верховної Ради
Сергій Бадига
30.12.2016 12:42

Педагог із Рівненщини здобув Премію Верховної Ради

Премію присудили Сергію Бадизі - вчителю фізичної культури та предмету «Захист вітчизни» Кідрівської загальноосвітньої школи, що на Володимиреччині.

Керівник Рівненської місцевої прокуратури Володимир Самардак провів зустріч із громадськістю
30.12.2016 11:38

Керівник Рівненської місцевої прокуратури Володимир Самардак провів зустріч із громадськістю

Керівник Рівненської місцевої прокуратури Володимир Самардак провів прийом громадян у формі круглого столу із представниками громадськості.

Відзначили 10 кращих студентських та учнівських гуртожитків Рівненщини
29.12.2016 18:34

Відзначили 10 кращих студентських та учнівських гуртожитків Рівненщини

На Рівненщині підсумували обласний огляд-конкурс на кращий студентський та кращий учнівський гуртожиток профтехзакладів у 2016 році

Родини загиблих та інваліди АТО Рівненщини отримали гроші на житло
29.12.2016 18:31

Родини загиблих та інваліди АТО Рівненщини отримали гроші на житло

На Рівненщину надійшли кошти на житло для сімей загиблих військовослужбовців та інвалідам АТО.

На Новорічні свята цілодобово чергуватимуть 200 рівненських рятувальників
29.12.2016 18:26

На Новорічні свята цілодобово чергуватимуть 200 рівненських рятувальників

Під час Новорічних та Різдвяних свят в підрозділах ГУ ДСНС Рівненщини на цілодобовому чергуванні перебуватиме майже 200 чоловік особового складу та понад 50 одиниць техніки.

На Рівненщині визначили найспортивніші райони
29.12.2016 18:23

На Рівненщині визначили найспортивніші райони

Протягом поточного року комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради проводив багато спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів, котрі пропагують фізичну культуру, спорт і залучають населення до регулярного рухового дозвілля та активного відпочинку.

ПОЛІЦЕЙСЬКІ ОХОРОНИ РІВНЕНЩИНИ ПІДВЕЛИ ПІДСУМКИ СВОЄЇ РОБОТИ ЗА 2016 РІК
29.12.2016 18:19

ПОЛІЦЕЙСЬКІ ОХОРОНИ РІВНЕНЩИНИ ПІДВЕЛИ ПІДСУМКИ СВОЄЇ РОБОТИ ЗА 2016 РІК

Керівники структурних підрозділів Управління поліції охорони в Рівненській області зібралися на робочій нараді, аби підвести підсумки діяльності за 2016 рік та з’ясувати можливі недоліки у роботі.

Рівненський аеропорт: затяжний період безгосподарності
29.12.2016 15:33

Рівненський аеропорт: затяжний період безгосподарності

Комунальне підприємство “Міжнародний аеропорт “Рівне” – одне із найперспективніших підприємств області. В той же час, станом на сьогодні це і проблемне питання, адже аеропорт має мільйонні борги перед державою, а його керівництво замість того аби вирішувати як їх виплатити, допускає фінансові зловживання на мільйонні суми.

Рівненська патрульна отримала мотиваційний подарунок від міського голови
29.12.2016 14:55

Рівненська патрульна отримала мотиваційний подарунок від міського голови

Освітяни Рівненщини пролонгували Угоду з профспілками
29.12.2016 12:34

Освітяни Рівненщини пролонгували Угоду з профспілками

Управління освіти і науки Рівненської ОДА пролонгувало Угоду про співпрацю з Профспілковою радою області.

Слідчим шляхом буде перевірено законність дій одного з рівненських комунальних підприємств під час використання бюджетних коштів
29.12.2016 12:24

Слідчим шляхом буде перевірено законність дій одного з рівненських комунальних підприємств під час використання бюджетних коштів

    
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