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Податкові зміни 2017 року щодо нарахування земельного податку фізичним особам

Податкові зміни 2017 року щодо нарахування земельного податку фізичним особам


(231) 26.01.2017 11:34
ГУ ДФС у Рівненській області повідомляє, що Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», що набрав чин...
Податкові зміни 2017 року — об’єктів, які не оподатковуються податком на нерухоме майно, стало більшеПодаткові зміни 2017 року — об’єктів, які не оподатковуються податком на нерухоме майно, стало більше
(169) 26.01.2017 11:30
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(28) 26.01.2017 11:29
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(42) 26.01.2017 11:08
Власники землі та землекористувачі Рівненщини направили до місцевих бюджетів майже 316 мільйонів гривень плати за землю
(21) 26.01.2017 11:10
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(166) 24.01.2017 17:43
ОПОРА для рівненських студентів: як зберігати енергію вдома
(2) 26.01.2017 11:05
Рівненським школярам розповіли про активне дозвілля взимку
(8) 26.01.2017 11:02
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(22) 26.01.2017 10:46
Порядок зняття з обліку підприємців
(266) 24.01.2017 17:21
Екс-голова Рівнеоблради відвідав Народне Віче
(800) 22.08.2016 17:34
Підприємцям на загальній системі – збільшення витрат та зменшення доходу
(402) 16.01.2017 14:57
СБУ затримала на півмільйонному хабарі голову селищної ради
(765) 16.08.2016 18:58
У Рівному чоловік намагався поцупити візок із гіпермаркету
(511) 15.11.2016 17:37
Податкові зміни 2017 року щодо нарахування земельного податку фізичним особам
26.01.2017 11:34

Податкові зміни 2017 року щодо нарахування земельного податку фізичним особам

ГУ ДФС у Рівненській області повідомляє, що Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», що набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до статей 281 та 286 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), які регламентують правила нарахування земельного податку фізичним особам.

Новостворенні об’єднані громади налагоджують свою роботу
26.01.2017 11:29

Новостворенні об’єднані громади налагоджують свою роботу

Громади Рівненщини, у яких відбулися вибори у грудні 2016 року, нині активно налагоджують свою роботу

На Острожчині визначать достойників у 15-ти номінаціях
26.01.2017 11:24

На Острожчині визначать достойників у 15-ти номінаціях

Стартував конкурс «Гордість Острожчини – 2016»

Рівнян попереджають, як не стати жертвою трудового та сексуального рабства
26.01.2017 11:21

Рівнян попереджають, як не стати жертвою трудового та сексуального рабства

На Рівненщині 6 людей мають статус постраждалих від торгівлі людьми

Кривавий слід рівненського різника
26.01.2017 11:16

Кривавий слід рівненського різника

Суд апеляційної інстанції залишив без змін вирок Рівненського міського суду від 10 жовтня 2016 року, яким 17-річного рівнянина Максима визнано винуватим в умисному вбивстві бабусі й батька та призначено йому покарання — 15 років позбавлення волі у виправній колоні.

Податкові зміни 2017 року щодо транспортного податку
26.01.2017 11:08

Податкові зміни 2017 року щодо транспортного податку

ОПОРА для рівненських студентів: як зберігати енергію вдома
26.01.2017 11:05

ОПОРА для рівненських студентів: як зберігати енергію вдома

25 січня для студентів Рівненського економіко-технологічного коледжу Громадянська мережа ОПОРА провела інформаційну зустріч на тему «Зберігати енергію легко: прості поради для кожного».

Триває відбір номінантів на премію імені Уласа Самчука
26.01.2017 10:46

Триває відбір номінантів на премію імені Уласа Самчука

До 6 лютого 2017 року приймаються пропозиції щодо претендентів на здобуття міської літературної премії імені Уласа Самчука.

Прокуратурою Рівненщини встановлено порушення під час закупівлі держустановою бензину за необґрунтованими цінами
26.01.2017 10:32

Прокуратурою Рівненщини встановлено порушення під час закупівлі держустановою бензину за необґрунтованими цінами

Близько 50 кг бурштину вилучено на Рівненщині
24.01.2017 17:53

Близько 50 кг бурштину вилучено на Рівненщині

Правоохоронні органи протидіють незаконним операціям із бурштином на території Рівненської області.

Податок на нерухомість дозволив залучити до місцевих бюджетів Рівненщини понад 26 мільйонів гривень
24.01.2017 17:45

Податок на нерухомість дозволив залучити до місцевих бюджетів Рівненщини понад 26 мільйонів гривень

За 2016 рік до місцевих бюджетів сплачено 26,2 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що майже на 14 мільйонів більше, ніж у минулому році.

На Рівненщині відбувся рекордний турнір з волейболу
24.01.2017 17:42

На Рівненщині відбувся рекордний турнір з волейболу

Щороку, починаючи з січня 1986 року, в селі Шубків, що на Рівненщині, проходять змагання з волейболу під назвою «Турнір поколінь».

Податкові зміни 2017 року — об’єктів, які не оподатковуються податком на нерухоме майно, стало більше
26.01.2017 11:30

Податкові зміни 2017 року — об’єктів, які не оподатковуються податком на нерухоме майно, стало більше

ГУ ДФС у Рівненській області повідомляє, що з 01.01.2017 року до числа об’єктів, що не оподатковуються податком на нерухоме майно, додатково належать ще чотири категорії будівель (споруд) і приміщень.

Різдвяні морози не нашкодили врожаю
26.01.2017 11:25

Різдвяні морози не нашкодили врожаю

Морозна погода на Різдво не спричинила особливої загрози посівам на Рівненщині

Керівники та старости громад заручились підтримкою Рівненської ОДА
26.01.2017 11:23

Керівники та старости громад заручились підтримкою Рівненської ОДА

Нині на Рівненщині працює 19 керівників об’єднаних громад та півсотні старост.

Модернізований сільський клуб візьме участь у Всеукраїнському конкурсі
26.01.2017 11:18

Модернізований сільський клуб візьме участь у Всеукраїнському конкурсі

Будинок культури села Мала Любаша, що на Костопільщині, буде представляти Рівненщину на Всеукраїнському конкурсі сільських клубних установ.

Власники землі та землекористувачі Рівненщини направили до місцевих бюджетів майже 316 мільйонів гривень плати за землю
26.01.2017 11:10

Власники землі та землекористувачі Рівненщини направили до місцевих бюджетів майже 316 мільйонів гривень плати за землю

За 2016 рік місцеві скарбниці Рівненщини поповнились на 315,9 млн.грн. земельного податку, це на 124,6 млн.грн., або 65 відсотки більше, ніж у минулого року.

Розподілили майже 49 мільйонів гривень з бюджету розвитку
26.01.2017 11:07

Розподілили майже 49 мільйонів гривень з бюджету розвитку

Комісія з питань бюджету, фінансів та податків Рівненської обласної ради погодила перелік будівельних об’єктів, фінансування яких у 2017 році здійснюватиметься з обласної скарбниці.

Рівненським школярам розповіли про активне дозвілля взимку
26.01.2017 11:02

Рівненським школярам розповіли про активне дозвілля взимку

На базі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки відбулося перше в 2017 році заняття зі школярами в рамках університету «Здоров`я нації».

Про порядок оподаткування спадщини
26.01.2017 10:37

Про порядок оподаткування спадщини

За нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковується вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення. Членами сім’ї першого ступеня споріднення вважаються батьки відповідної особи, її чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені.

Олександр Корнійчук поділився досвідом заповнення е-декларації
26.01.2017 10:21

Олександр Корнійчук поділився досвідом заповнення е-декларації

25 січня у рамках прес-конференції медіа-центру ERVE.UA експерти, громадські діячі, державні службовці та журналісти обговорили процедуру електронного декларування доходів у 2017 році. Поділився власним досвідом заповнення електронних декларацій і перший заступник голови Рівненської обласної ради Олександр Корнійчук.

З Рівного в АТО поїде ще один позашляховик
24.01.2017 17:50

З Рівного в АТО поїде ще один позашляховик

Голова Рівненської ОДА передав на схід України автомобіль високої прохідності

Фізична особа, яка працює неповний робочий день, має право на податкову соціальну пільгу
24.01.2017 17:43

Фізична особа, яка працює неповний робочий день, має право на податкову соціальну пільгу

Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно бухгалтера державного коледжу, який привласнив та розтратив преміальні виплати вчителів
24.01.2017 17:38

Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно бухгалтера державного коледжу, який привласнив та розтратив преміальні виплати вчителів

Рівненською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо одного із бухгалтерів державного професійного навчального закладу міста за фактом підробки офіційних документів та розтрати майна.

    
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