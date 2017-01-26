Податок на нерухомість дозволив залучити до місцевих бюджетів Рівненщини понад 26 мільйонів гривень За 2016 рік до місцевих бюджетів сплачено 26,2 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що майже на 14 мільйонів більше, ніж у минулому році.