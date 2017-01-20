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Живий ланцюг єднання утворили на кордоні Рівненщини та Житомирщини

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На кордоні Корецького району Рівненської області та Новоград-Волинського району Житомирської області утворили «Живий ланцюг»...
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(23) 20.01.2017 13:06
За численними зверненнями жителів Рівного правоохоронці розпочали розслідування фінансової афери
(492) 28.11.2016 12:46
У Рівному чоловік намагався поцупити візок із гіпермаркету
(503) 15.11.2016 17:37
СБУ затримала на півмільйонному хабарі голову селищної ради
(746) 16.08.2016 18:58
Генштаб підтвердив високий рівень військового обліку на Рівненщині
(723) 22.08.2016 12:37
З нового року зросли зарплати різним групам працівників
20.01.2017 14:47

З нового року зросли зарплати різним групам працівників

З нового року Уряд підвищив заробітні плати для працівників бюджетної сфери, державного управління, розмір стипендій

Подвиги рівненських творців історії - в експозиції у краєзнавчому музеї
20.01.2017 14:35

Подвиги рівненських творців історії - в експозиції у краєзнавчому музеї

У Рівненському обласному краєзнавчому музеї відкрили нову експозицію – «Творці історії», яка є однією з історичних сторінок боротьби наших земляків за волю та незалежність.

Безробітні Рівненщини можуть стати в «електронну чергу»
20.01.2017 13:59

Безробітні Рівненщини можуть стати в «електронну чергу»

Служба зайнятості запустила «електронну» реєстрацію для безробітних

ВАНДАЛАМ НЕ ДАЄ СПОКОЮ ТАБЛО «РОЗУМНОЇ ЗУПИНКИ» НА ЛУЦЬКОМУ КІЛЬЦІ
На фото: електронне табло ще у справному стані
20.01.2017 13:53

ВАНДАЛАМ НЕ ДАЄ СПОКОЮ ТАБЛО «РОЗУМНОЇ ЗУПИНКИ» НА ЛУЦЬКОМУ КІЛЬЦІ

Як повідомили в міському управлінні транспорту та зв’язку, вчора вандали цинічно пошкодили один з елементів «розумної зупинки» на Луцькому кільці.

Управління надзвичайних ситуацій міста одне з найкращих в Україні
20.01.2017 13:50

Управління надзвичайних ситуацій міста одне з найкращих в Україні

За результатами 2016-го року, управління надзвичайних ситуацій Рівненського міськвиконкому продемонструвало найкращі результати при проведенні антитерористичних навчань.

Судитимуть начальника одного із управлінь Головного управління Національної поліції в Рівненській області за одержання неправомірної вигоди
20.01.2017 13:35

Судитимуть начальника одного із управлінь Головного управління Національної поліції в Рівненській області за одержання неправомірної вигоди

Енергозбереження починається з кожного
20.01.2017 13:30

Енергозбереження починається з кожного

19 січня у Рівному Громадянська мережа ОПОРА провела інформаційну зустріч з третьокласниками ЗОШ №5 на тему «Енергозбереження починається з кожного».

На Рівненщині один день в армії відкриває нові горизонти у виборі майбутньої професії
20.01.2017 13:04

На Рівненщині один день в армії відкриває нові горизонти у виборі майбутньої професії

Сьогодні 20 січня, до Центральної артилерійської бази озброєння, що на Рівненщині, завітали близько 30 учнів Сарненського професійного аграрного ліцею № 21.

Як підприємцю припинити підприємницьку діяльність
19.01.2017 16:32

Як підприємцю припинити підприємницьку діяльність

Минулого року до податкової найчастіше звертались за отриманням коду
19.01.2017 15:56

Минулого року до податкової найчастіше звертались за отриманням коду

Протягом січня-грудня 2016 року в Центрі обслуговування платників ДПІ у м.Рівному фахівцями податкової міста було надано 24028 послуг.

На Рівненщині під час обшуку вилучено підакцизної продукції майже на 18,8 млн. гривень
19.01.2017 15:50

На Рівненщині під час обшуку вилучено підакцизної продукції майже на 18,8 млн. гривень

36-річного жителя Рівненського району, який побив до смерті товариша, взято під варту
19.01.2017 15:42

36-річного жителя Рівненського району, який побив до смерті товариша, взято під варту

Рівненською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням факту нанесення тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого.

Живий ланцюг єднання утворили на кордоні Рівненщини та Житомирщини
20.01.2017 14:43

Живий ланцюг єднання утворили на кордоні Рівненщини та Житомирщини

На кордоні Корецького району Рівненської області та Новоград-Волинського району Житомирської області утворили «Живий ланцюг»

В ЗДОРОВОМУ ТІЛІ – ЗДОРОВИЙ ДУХ!
20.01.2017 14:01

В ЗДОРОВОМУ ТІЛІ – ЗДОРОВИЙ ДУХ!

На Рівненщині поліцейські охорони відсвяткували Водохреща.

За вчинення розбою чоловік проведе за ґратами 8 років, ще двох неповнолітніх спільників засуджено до позбавлення волі із встановленням іспитового строку
20.01.2017 13:55

За вчинення розбою чоловік проведе за ґратами 8 років, ще двох неповнолітніх спільників засуджено до позбавлення волі із встановленням іспитового строку

«Розвивайка» для дошкільнят
20.01.2017 13:51

«Розвивайка» для дошкільнят

У відділі сімейного читання обласної молодіжної бібліотеки відкрилась школа раннього розвитку «Мамине Сонечко» для дошкільнят та їх батьків, де щочетверга малята можуть розвиватися та розважатися разом з ровесниками.

Прокуратура оскаржила багатомільйонний тендер на проведення добудови незавершеного будівництва у центрі Рівного
20.01.2017 13:36

Прокуратура оскаржила багатомільйонний тендер на проведення добудови незавершеного будівництва у центрі Рівного

Прокуратурою Рівненської області встановлено ряд грубих порушень вимог законодавства в діяльності одного із управлінь виконавчого комітету Рівненської міської ради при проведенні процедури закупівлі за державні кошти робіт та послуг з добудови незавершеного будівництва у центрі м.Рівне.

На Рівненщині більше сотні бійців бажаючих зануритись у святу воду здійснили таїнство очищення душі та тіла
20.01.2017 13:32

На Рівненщині більше сотні бійців бажаючих зануритись у святу воду здійснили таїнство очищення душі та тіла

В день Святого Водохреща до озера Басів Кут, що у Рівному, прибули представники декількох військових частин місцевого гарнізону.

Олексій Муляренко візьме участь в унікальному телепроекті за участю керівників 5-ти регіонів України
20.01.2017 13:06

Олексій Муляренко візьме участь в унікальному телепроекті за участю керівників 5-ти регіонів України

Сьогодні, 20 січня, голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко візьме участь у телемості між керівниками 5-ти регіонів України.

Печиво з корицею
Тетяна Хвиль
19.01.2017 21:16

Печиво з корицею

Женщиной быть проще. Покапризничала немного и у тебя есть, все что нужно. Мужчиной быть сложнее. Покапризничал немного и у тебя даже есть нечего.

Демографічна ситуація в Рівненській області у січні–листопаді 2016 року
19.01.2017 16:29

Демографічна ситуація в Рівненській області у січні–листопаді 2016 року

Податкова соціальна пільга у 2017 році
19.01.2017 15:51

Податкова соціальна пільга у 2017 році

Виставка «Творці історії (Герої Небесної Сотні та АТО)»
19.01.2017 15:44

Виставка «Творці історії (Герої Небесної Сотні та АТО)»

    
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