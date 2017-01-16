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Змінами внесеними Законом України від 21.12.2016 року № 1797 до Податкового кодексу підприємцям, які перебувають на загальній системі оподаткування дозволено зменшити виручку до оподаткування, якщо ...
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У РІВНОМУ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ОХОРОНИ НА «ГАРЯЧОМУ» ЗАТРИМАВ МАГАЗИННИХ КРАДІЇВ
16.01.2017 17:14

У РІВНОМУ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ОХОРОНИ НА «ГАРЯЧОМУ» ЗАТРИМАВ МАГАЗИННИХ КРАДІЇВ

Вдалі крадіжки у закладах торгівлі вселяють крадіям віру у свою удачу та безкарність. Проте днями у Рівному зловмисникам не вдалося вийти за межі магазину непоміченими - працівнику поліції охорони вдалося запобігти протиправним діянням.

На Рівненщині півтисячі дорожників прибирали автошляхи від снігу
16.01.2017 14:50

На Рівненщині півтисячі дорожників прибирали автошляхи від снігу

Цими вихідними на Рівненщині спостерігалися ускладнені погодні умови – снігопади та хуртовини. На окремих ділянках сніговий покрив сягав до 20 сантиметрів.

Понад 15 мільйонів гривень рентних платежів протягом 2016 року перерахували до зведеного бюджету платники податків Рівного
фото ілюстративне
16.01.2017 14:46

Понад 15 мільйонів гривень рентних платежів протягом 2016 року перерахували до зведеного бюджету платники податків Рівного

Село із півтисячолітньою історією покаже свої таланти
16.01.2017 11:10

Село із півтисячолітньою історією покаже свої таланти

Завтра, 17 січня, у Рівненському обласному краєзнавчому музеї відбудеться презентація обласної мистецької акції «Мистецтво одного села».

За несвоєчасне оприбуткування готівки – відповідальність
16.01.2017 10:24

За несвоєчасне оприбуткування готівки – відповідальність

Останнім часом почастішали випадки порушення дотримання касової дисципліни щодо своєчасності оприбуткування виручки.

Діти з Авдіївки зустрілися з міським головою
13.01.2017 14:18

Діти з Авдіївки зустрілися з міським головою

Жителі Рівненщини отримуватимуть збільшені державні допомоги
13.01.2017 12:37

Жителі Рівненщини отримуватимуть збільшені державні допомоги

З початку 2017 року на Рівненщині збільшиться розмір деяких видів державної допомоги.

На Сарненщину повертаються спортивні активності
13.01.2017 12:34

На Сарненщину повертаються спортивні активності

Ледве встигли закінчитися Різдвяні та Новорічні свята, а діти з Федорівської ЗОШ І-ІІ ступенів, що в Сарненському районі, вже взяли участь в фестивалі здорового способу життя, який для них провели працівники комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради за сприяння Відділення НОК України в Рівненській області.

На Рівненщині близько 200 тисяч домогосподарств отримують субсидії
13.01.2017 12:20

На Рівненщині близько 200 тисяч домогосподарств отримують субсидії

Найбільше субсидій оформили у Рівному – понад 50 тисяч сімей, Рівненському районі – більше 18 тисяч, Костопільському – понад 14 тисяч, Сарненському та Здолбунівському районах – більш як по 13 тисяч домогосподарств.

Спрощенці Рівненщини у 2016 році сплатили понад 308 мільйонів гривень єдиного податку
13.01.2017 12:17

Спрощенці Рівненщини у 2016 році сплатили понад 308 мільйонів гривень єдиного податку

Платники податку, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, за 2016 рік сплатили до місцевого бюджету 308,5 млн. грн. єдиного податку.

НА РІВНЕНЩИНІ ЗА ДОПОМОГОЮ КНОПКИ «ТЕРМІНОВИЙ ВИКЛИК ПОЛІЦІЇ» У КРАМНИЦЯХ ЗАТРИМАЛИ КРАДІЇВ
13.01.2017 12:15

НА РІВНЕНЩИНІ ЗА ДОПОМОГОЮ КНОПКИ «ТЕРМІНОВИЙ ВИКЛИК ПОЛІЦІЇ» У КРАМНИЦЯХ ЗАТРИМАЛИ КРАДІЇВ

Відвідувачі супермаркетів намагалися поцупити з прилавків спиртні напої, однак на заваді стали працівники магазину і поліцейські охорони.

Підприємцям на загальній системі – збільшення витрат та зменшення доходу
16.01.2017 14:57

Підприємцям на загальній системі – збільшення витрат та зменшення доходу

Змінами внесеними Законом України від 21.12.2016 року № 1797 до Податкового кодексу підприємцям, які перебувають на загальній системі оподаткування дозволено зменшити виручку до оподаткування, якщо ФОП – роздрібний торговець підакцизними товарами, - на суму акцизного податку з реалізованих ним підакцизних товарів (за новим пп. 177.3.1 ПКУ).

Завтра, у Рівному відбудеться зліт фермерських родин
16.01.2017 14:48

Завтра, у Рівному відбудеться зліт фермерських родин

Завтра, 17 січня, до Рівного з’їдуться близько сотні господарників з усіх районів Рівненщини – на конференцію «Зліт фермерських родин».

«Органний собор-2017» відкриє італійський музикант Сальваторе Пронесті
16.01.2017 14:44

«Органний собор-2017» відкриє італійський музикант Сальваторе Пронесті

Упродовж кількох днів у Рівному триватиме Міжнародний фестиваль «Органний собор-2017». Розпочнеться фестиваль 17 січня із виступу італійського музиканта Сальваторе Пронесті. Відомий органіст виступить з різдвяною програмою у залі камерної та органної музики.

Шлюб за 24 години в м. Рівне
16.01.2017 10:28

Шлюб за 24 години в м. Рівне

На дорогах Рівненщини у вихідні цілодобово чергуватимуть шляховики
13.01.2017 14:19

На дорогах Рівненщини у вихідні цілодобово чергуватимуть шляховики

За прогнозами рівненських синоптиків, 14 січня – на старий Новий рік – в області спостерігатиметься мокрий сніг з дощем, на дорогах – ожеледиця.

У Рівному відмінено протиепідемічні заходи введені у зв
13.01.2017 14:14

У Рівному відмінено протиепідемічні заходи введені у зв'язку з високою захворюваністю на грип

За інформацією відповідних служб, за останні два тижні, спостерігається тенденція до зниження захворюваності грипом та іншими гострими респіраторними інфекціями.

Прокуратура Рівненщини забезпечує захист конституційних прав громадян, які утримуються у місцях несвободи
13.01.2017 12:36

Прокуратура Рівненщини забезпечує захист конституційних прав громадян, які утримуються у місцях несвободи

Органи прокуратури Рівненської області провели у 2016 році низку результативних перевірок у сфері нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних із обмеженням особистої свободи громадян.

На Рівненщині проведено 244 перевірки об’єктів будівництва
13.01.2017 12:23

На Рівненщині проведено 244 перевірки об’єктів будівництва

За IV квартал 2016 року Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області проведено 244 перевірки дотримання вимог містобудівного законодавства на будівництві.

Юні музиканти з Клеваня стали найкращими у Всеукраїнському мистецькому конкурсі
Вихованці Клеванської музичної школи на святкуванні 45-річчя закладу
13.01.2017 12:19

Юні музиканти з Клеваня стали найкращими у Всеукраїнському мистецькому конкурсі

Вокальний гурт «Жайвір» Клеванської дитячої музичної школи здобув перемогу у Всеукраїнському багатожанровому фестивалі «Розмаїті Самоцвіти»

Порядок відображення військового збору у формі 1-ДФ
13.01.2017 12:16

Порядок відображення військового збору у формі 1-ДФ

Ставки єдиного соціального внеску, який сплачують підприємці у 2017 році
13.01.2017 12:11

Ставки єдиного соціального внеску, який сплачують підприємці у 2017 році

Фізичні особи підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування у 2017 році повинні сплачувати ЄСВ за себе у самостійно визначеному розмірі, але не нижчому від мінімального страхового внеску, незалежно від факту отримання доходу.

    
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