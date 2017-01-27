Активісти Радикальної партії Олега Ляшка допомагають відроджувати Українську церкву Сьогодні багато хто говорить про духовність та необхідність виховання українців в руслі християнських цінностей. Однак, на практиці, далеко не всі, хто про це говорить, дійсно працюють над впровадженням духовних цінностей нашого народу, які десятиріччями комуністична влада викорінювала з свідомості українців.