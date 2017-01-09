Виставку про «Людей Свободи» можуть переглянути мешканці Рівненського району Мешканці Рівненського району можуть переглянути виставку «Люди Свободи», що вже діє у районному будинку культури в селі Зоря. Експонуватиметься вона до 23 січня 2017 року. До цього матеріали виставлялись в обласному центрі.