Ставки єдиного соціального внеску, який сплачують підприємці у 2017 році Фізичні особи підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування у 2017 році повинні сплачувати ЄСВ за себе у самостійно визначеному розмірі, але не нижчому від мінімального страхового внеску, незалежно від факту отримання доходу.