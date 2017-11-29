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Лінива запечена курка
Когда моя подруга жалуется на депрессию, моя печень начинает волноваться
Сьогодні рецепт, який би я назвала рецепт-жарт. Правда-правда. Я його прочитала в книзі Донцової багато років тому (грішна, люблю для відключення мізків почитати детективи) і розсміялася, оскільки не могла зрозуміти що ж вийде в підсумку, а перевірити не наважувалася, оскільки було шкода зіпсувати курку. І ось нещодавно ризикнула. Ну що сказати – якщо у вас є курка, якщо у вас немає часу на маринад і танці навколо цієї пташки, якщо ви плануєте справити враження кулінарним вмінням, якщо ви просто хочете смачно поїсти – цей рецепт для вас! Рекомендую- рекомендую… Рецепт я правда ускладнила смачним соусом, але це справа смаку!
1 курка (1,5-2,0 кг)
1кг солі
Для соусу:
1ч.л.меду
1яйце
1ст.л.гірчиці (можна в зернах)
1ст.л. соєвого соусу
1ч.л. оцту (краще зі смаком, я брала персиковий крем-оцет)
1ч.л. куркуми
сіль, перець за смаком
Все амебно-просто: беремо звичайну сіль (не морську, не йодовану), висипаємо її на деко. Курку миємо, гарно просушуємо рушничками паперовими, викладаємо спинкою на сіль і ставимо в духовку при 190С на 1 годину, до проби на прозорий сік (проколюємо найтовстіший край стегенця). А взагалі час запікання розраховується 40 хвилин на 1 кг м!яса +20 хвилин. Все тепер чекаємо.
А можна не чекати і приготувати соус:
В чашу бленд ера вибиваємо яйце, додаємо інші інгредієнти і пробиваємо блендером. Все, і соус теж готовий.
Як ви замітили курку ми нічим не натирали, не змазували, а вона все одно вийшла гарно запеченою, з хрусткої скоринкою. Думаю, така пташка займе гідне місце на святковому столі, тим більше що собака любить погризти костомашки.
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
Ну це наша підбірка:
Терин з печінки та винного желе
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Тетяна Хвиль
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