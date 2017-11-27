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Салат з курки та винограду
Улучшить меня невозможно! Я – безнадежно великолепна!!!
Почну з того, що моя сім»я не фанати салатів, особливо тих, де все заливається майонезом і не видно кого тобі доведеться їсти. Ну виняток це, звичайно, олів»є, та й у такому випадку використовую лише домашній майонез. Та є один салат, від якого я не відмовлюся в жодному випадку і ні при яких обставинах. Вперше я спробувала його у сестри і пропала – як же це смачно! Це салат з курки та винограду. Обов»язково раджу, тим більше, що викладається шарами, тому видно всі інгредієнти.
На 4 порції:
1 подвійне куряче філе
200гр. винограду
2 середні цибулини
250гр. майонезу
Спочатку відварюємо філе. Даємо охолонути.
Цибулю ріжемо кубиками, присипаємо 1ст.л. цукру, розминаємо рукою, щоб пішов сік, додаємо 2 ст.л.оцту, залишаємо на 30 хвилин. Промиваємо.
На дно салатника викладаємо дрібно порізане філе, промазуємо майонезом, викладаємо цибулю і теж промазуємо майонезом.
Кожну виноградинку ріжемо навпіл і викладаємо зрізом на майонез. Даємо настоятися протягом години в холодильнику.
Згідна, зимою виноград – розкіш, але треба його небагато, та й на ринку завжди можна домовитися з продавцями, якщо брати не гроно, а ягоди, що відірвалися. А салат смачний, та простий у приготуванні.
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
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