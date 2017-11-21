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Карбонат
Вчера выслушала от мужа всю правду о себе и так стало его жалко! С кем живет?!)
Для святкового столу кожна господиня намагається приготувати щось нове, цікаве, не банальне, але традиційна м»ясна тарілка залишається актуальною з будь-якої нагоди. Але тут теж не все так просто – можна купити весь ковбасо-копчено-печено-в»ялений асортимент в магазині, а можна зробити самому. Я іду третім шляхом – щось роблю сама, щось купую. З обов”язкового саморобного– це бастурма , в»ялене куряче філе, буженина, домашня ковбаска, а з придбаного – це копчений бочок (оскільки накрилася наша коптильня) і московська ковбаса (це улюблена «цукерка» мого чоловіка). А цього року додається ще карбонат - запечена вирізка. Зазвичай втрата на вазі при запікання м»яса становить від 20 до 35%, а це трохи б»є по карману. Та не все так погано, поки на світі є ентузіасти своєї справи, я про Хестона Блюменталя – одного із засновників молекулярної кулінарії. Деякі його напрацювання і розробки прекрасно вписуються в домашню кухню, про безешки я ще напишу, як і про фруктову ікру, ну і моя улюблена курка мусить бути (дай, Боженька, на все часу!), а сьогодні я з м»ясом. Шикарний рецепт і не менш шикарний результат!
На 1 кг готового карбонату:
1,1 кг свинячого філе з тоненьким прошарком жиру
1ст.л. солі
1ч.л. цукру
1ч.л. меленого чорного перцю
1 головка часнику
1 ч.л. копченої паприки (можна звичайної)
М»ясо миємо, просушуємо. Сіль змішуємо з цукром і чорним перцем, натираємо м»ясо, втираючи в нього спеції. Обв»язуємо ниткою, щоб збереглася форма. Обсмажуємо майбутній карбонат на сковорідці в невеликій кількості олії по кілька хвилин з кожного боку. Обсмажене м»ясо викладаємо на решітку і ставимо в духовку при 90С(!!!) на 90 хвилин. Саме такий режим дозволить всім сокам залишитися всередині, що і дасть таку низьку втрату у вазі – 10%. В кінці бажано заміряти температуру всередині м»яса, вона має становити 65-67С, але якщо немає термометра, то робимо простіше – в найтовстіше місце втикаємо ніж- має виділятися прозорий сік.
Практично готовий карбонат обмазуємо сумішшю часнику і паприки і залишаємо в духовці, яку виключили (без фольги! Я її брала, щоб не забруднити дошку). Там м»ясо відпочиває годину. Тоді виймаємо його, охолоджуємо при кімнатній температурі і залишаємо в холодильнику на 12 годин.
Соковите, ароматне м»ясо готове до вживання.
І тепер тоненько нарізаний карбонат і бутерброд прикрасить, і м»ясну тарілку не осоромить, та й салат «Олів»є» потішить своєю присутністю.
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
Ну а це що ще можна приготувати на святковий стіл:
Терин з печінки та винного желе
Курка в медово-гірчичному соусі
Курка в лимонно-медовій глазурі
Скумбрія-гриль з соусом гремолата
Тетяна Хвиль
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