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Карбонат
Тетяна Хвиль
14:10 21.11.2017

Карбонат

Вчера выслушала от мужа всю правду о себе и так стало его жалко! С кем живет?!)

Для святкового столу кожна господиня намагається приготувати щось нове, цікаве, не банальне, але традиційна м»ясна тарілка залишається актуальною з будь-якої нагоди. Але тут теж не все так просто – можна купити весь ковбасо-копчено-печено-в»ялений асортимент в магазині, а можна зробити самому. Я іду третім шляхом – щось роблю сама, щось купую. З обов”язкового саморобного– це бастурма , в»ялене куряче філе, буженина, домашня ковбаска, а з придбаного – це копчений бочок (оскільки накрилася наша коптильня) і московська ковбаса (це улюблена «цукерка» мого чоловіка). А цього року додається ще карбонат - запечена вирізка. Зазвичай втрата на вазі при запікання м»яса становить від 20 до 35%, а це трохи б»є по карману. Та не все так погано, поки на світі є ентузіасти своєї справи, я про Хестона Блюменталя – одного із засновників молекулярної кулінарії. Деякі його напрацювання і розробки прекрасно вписуються в домашню кухню, про безешки я ще напишу, як і про фруктову ікру, ну і моя улюблена курка мусить бути (дай, Боженька, на все часу!), а сьогодні я з м»ясом. Шикарний рецепт і не менш шикарний результат!

На 1 кг готового карбонату:

1,1 кг свинячого філе з тоненьким прошарком жиру

1ст.л. солі

1ч.л. цукру

1ч.л. меленого чорного перцю

1 головка часнику

1 ч.л. копченої паприки (можна звичайної)

М»ясо миємо, просушуємо. Сіль змішуємо з цукром і чорним перцем, натираємо м»ясо, втираючи в нього спеції. Обв»язуємо ниткою, щоб збереглася форма. Обсмажуємо майбутній карбонат на сковорідці в невеликій кількості олії по кілька хвилин з кожного боку. Обсмажене м»ясо викладаємо на решітку і ставимо в духовку при 90С(!!!) на 90 хвилин. Саме такий режим дозволить всім сокам залишитися всередині, що і дасть таку низьку втрату у вазі – 10%. В кінці бажано заміряти температуру всередині м»яса, вона має становити 65-67С, але якщо немає термометра, то робимо простіше – в найтовстіше місце втикаємо ніж- має виділятися прозорий сік.

Практично готовий карбонат обмазуємо сумішшю часнику і паприки і залишаємо в духовці, яку виключили (без фольги! Я її брала, щоб не забруднити дошку). Там м»ясо відпочиває годину. Тоді виймаємо його, охолоджуємо при кімнатній температурі і залишаємо в холодильнику на 12 годин.

Соковите, ароматне м»ясо готове до вживання.

І тепер тоненько нарізаний карбонат і бутерброд прикрасить, і м»ясну тарілку не осоромить, та й салат «Олів»є» потішить своєю присутністю.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

Ну а це що ще можна приготувати на святковий стіл:

Запечені перепілки

Рулетики з оселедця

Сирний рулет з фаршем

В»ялене м»ясо

Зручний холодець

Галантин з курки

Фаршировані печериці

Терин з печінки та винного желе

Рулятики «А-ля шуба»

Закуска «Кривава Мері»

Закуска «Пікантна»

Закусочний рулет «Ніжний»

Бастурма

Медальйони зі свинини

Сирна закуска

Сирний рулет

Рулетики з сиром

Курка в медово-гірчичному соусі

Фаршировані кальмари

Пікантні сирні кульки

Севіче

Курча «Незгідних»

Салат з кальмарів

Запечена підчеревина

Гужери

Риба по-французькі

Буженіна

Рулетики з в»яленими томатами

Реберця по-канадські

Глазуровані крильця

Пресований рулет

Курка в лимонно-медовій глазурі

Салат з серця

Крученики

Скумбрія-гриль з соусом гремолата

Тетяна Хвиль

Карбонат

Карбонат

Карбонат

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