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Скумбрія-гриль з соусом "Гремолата"
Проблема современной моды – натянуть мини-юбку на макси-попу
Поки ще погода деколи нас балує, не можу не поділитися рецептом прекрасного соусу Гремолата, який ідеально підходить до гриль-страв, будь-то риба чи м»ясо. До стейка-медіум це просто пісня, але в мене була скумбрія, що теж досить і досить непогано.
На 4 порції:
1 скумбрія
1 великий пучок петрушки
1 великий лимон
3 зубчика часнику
100мл олії, краще оливкової
сіль за смаком, перець краще брати білий чи рожевий
Рибу миємо, просушуємо паперовим рушником, змащуємо тоненьким шаром олії, солимо, перчимо з усіх боків. Відправляємо або на вугілля, або в духовку до готовності.
Для соусу всі інгредієнти пробиваємо в бленд ері до кашоподібного стану. Виправляємо за своїм смаком на сіль, перець. Викладаємо рибу, додаємо соус.
На мій смак це просто самодостатній обід або вечеря – поживно, легко, а, саме головне, корисно.
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
А це ще кілька рецептів:
Ну а це швиденько на гарнір
Тетяна Хвиль
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