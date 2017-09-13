Скумбрія-гриль з соусом "Гремолата"

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Поки ще погода деколи нас балує, не можу не поділитися рецептом прекрасного соусу Гремолата, який ідеально підходить до гриль-страв, будь-то риба чи м»ясо. До стейка-медіум це просто пісня, але в мене була скумбрія, що теж досить і досить непогано.

На 4 порції:

1 скумбрія

1 великий пучок петрушки

1 великий лимон

3 зубчика часнику

100мл олії, краще оливкової

сіль за смаком, перець краще брати білий чи рожевий

Рибу миємо, просушуємо паперовим рушником, змащуємо тоненьким шаром олії, солимо, перчимо з усіх боків. Відправляємо або на вугілля, або в духовку до готовності.

Для соусу всі інгредієнти пробиваємо в бленд ері до кашоподібного стану. Виправляємо за своїм смаком на сіль, перець. Викладаємо рибу, додаємо соус.

На мій смак це просто самодостатній обід або вечеря – поживно, легко, а, саме головне, корисно.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

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