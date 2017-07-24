Персиковий крем-оцет для гурманів

Вечно мы, родители, куда-то торопимся: Ой скорей бы вырос, скорей бы пошел. Ну вот и вырос, вот и пошел. Хорошо, если говорит куда.

Влітку як ніколи хочеться долучитися до нових смаків і цікавих поєднань. Сьогодні у мене дуже простий і дуже цікавий рецепт – персиковий оцет, і не просто оцет, а крем-оцет. Зрозуміло, що такий рецепт не для всіх, і справа не в тому, як готувати, а для чого. Це, в першу чергу, прекрасна заправка для салатів з копченостями, особливо з птицею. Просто в банку наливаємо олію, наш оцет і трохи меду чи ягідного (фруктового) сиропу, закриваємо кришкою і енергійно струшуємо хвилину – другу – здоровий і смачний замінник звичайного майонезу готовий! Або змішати оцет, мед і улюблені приправи – і маємо нежирний маринад для м»яса чи птиці. А можна просто готуючи звичайнісінький майонез додати замість простого оцту і на виході будемо мати майонез, але вже з пікантними нотками, які внесуть додатковий смак таким знайомим салатам! Та, зрештою, ніхто не забороняє цим оцетом приправити пельмені, можливо таке поєдання прийдеться вам до смаку? Як бачите, вибір за вами!

Для 150-200 мл готового крем-оцту:

325мл винного оцту

350гр.персиків без кісточки

Найголовніше - оцет беремо якісний! Яблучний, винний, а можливо і бальзамічний хтось зможе дозволити. Все одно це краще, ніж купляти готовий, де ніколи напевне не будеш знати з чого він складається. А тут лише два інгредієнта.

Ріжемо персики кубиками, складаємо в каструлю, додаємо оцет і ставимо на маленький вогонь. Після закипання випарюємо весь об»єм вдвічі. Це по часу займає від 30 хвилин до 60. Як тільки випарили, збиваємо суміш блендером, а потім ще протираємо через сито. В нас утворилася маса дуже схожа на джем, та повірте, про солодкий джем тут нагадує лише чудовий, концентрований аромат персиків

Викладаємо оцет в стерилізовану баночку, так він довше зберігатиметься. Ну а вам фантазія в поміч!

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

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