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Шоколадно-кавовий торт
Тетяна Хвиль
12:48 01.12.2017

Шоколадно-кавовий торт

Встретила знакомого через много лет. Он, увидев меня, говорит: — Что-то ты, Люся, пополнела… А была такая конфетка! — Была конфетка, а теперь я торт!

На мою думку шоколадний торт – це вже свято, таке насичене, ароматне свято. Тож на новорічно-різдвяні свята такий торт буде більше ніж доречним. Тим більше, що саме цей рецепт вразить вас легкістю приготування, доступністю компонентів, а саме головне – готові коржі потрібно витримати добу в плівці для розкриття смаку і набуття потрібної консистенції, тобто приготувати коржі можна за добу-дві, і за добу приготувати крем, ну а для зібрання торту вистачить кількох хвилин, оскільки цей торт не потрібно витримувати перед подачею, то самі розумієте перспективи, які відкриває цей рецепт.

Один момент, за оригінальним рецептом для тіста потрібно 450гр. цукру, для мене це абсолютно неприйнятно, тому я додала «лише» 200гр., і коржі вийшли не такими вологими, а тому потрібно було торту дати постояти в холодильнику 3 години. Це для тих, хто теж не любить занадто солодке, хоча можна зробити сметанний крем або лимонний без цукру, щоб збалансувати смак, вершковий тут не проходить. Ну це вирішуйте самі.

На торт діаметром 20-22см:

375гр. борошна

90гр.какао

450гр.цукру

150гр. олії

3 яйця

7гр.соди

150гр.молока

340гр. гарячої кави

75гр.крепкого алкоголю (я брала коньяк, можна взяти ром, віскі або лікер, вино тут не підійде!!!)

10гр.розпушувача

Прошу звернути увагу – використовуємо і соду, і розпушувач.

Збиваємо олію з цукром до розчинення цукру, додаємо яйця, збиваємо хвилини 2. В миску просіюємо борошно, какао, соду, розпушувач, розмішуємо вінчиком. Половину суміші додаємо до яєчно-олійної суміші, збиваємо. Додаємо молоко, можна з холодильника. Додаємо гарячу каву, алкоголь, збиваємо і додаємо другу часину сухої суміші, ще раз збиваємо. Тісто буде рідке, так і треба. Ділимо на три частини і випікаємо при 180С, 25 хвилин, тут ще один важливий момент, тісто дуже темне, тому візуально не можна визначити готовність, тому тут спрацює виключно метод «суха паличка».

Готові коржі охолоджуємо до ледь-теплого стану і кожен корж загортаємо в харчову плівку. Залишаємо на добу в холодильнику. Так наші звичайні коржі стануть мега-вологими.

Для крему я брала 400гр. крем-чизу і 200гр. масла, 50гр. цукрової пудри. Все кімнатної температури. Масло збили, додали пудру, ще раз збили, а потім додали крем-чиз, збили. Все крем готовий.

Формуємо торт, прикрашаємо і можна подавати.

Мега-шоколадний торт обов»язково порадує ваших рідних і близьких!

Ну а це підбірка рецептів тортів з нашого записничка:

<Білий трюфель

Прага

Пташине молоко

Наполеон

Ленінградський

Опера класична

Ванільна ніжність

Тетяна

Медівник

Вісторта

Шоколадний

Сімейний

Фрайзес

Чуао

Яблучно-медовий

Малиновий трюфель

Шварцвальдський

Захер

Шоколадний торт з млинців

Карамельний медовик

Естерхазі

Вікторія

Роза вітрів

Малиновий Захер

Павлова

Шоколадний бісквіт

Класичний Захер

Жіночі примхи

Експрес Наполеон

Пухнастий

Кокосанка

Тетяна Хвиль

Шоколадно-кавовий торт

Шоколадно-кавовий торт

Шоколадно-кавовий торт

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