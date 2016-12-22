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Торт "Захер"
Первый год жена - милочка, второй - пилочка, а на третий год - лесопильный завод!
Класика ніколи не вийде з моди, це стосується не тільки одягу, взуття, коштовностей, а й кулінарії та кондитерки. Сьогодні саме така класика – віденський класичний торт «Захер». Звісно, справжній рецепт – професійна таємниця віденських кондитерів, але наблизитися до неї спроби не вщухають. Це одна з них, рецепт з журнала «Изысканная выпечка». Дуже доречний торт на святковому столі.
На форму діаметром 24 см:
200гр. масла
200гр. цукру
10 білків
10 жовтків
300гр. шоколаду
150гр. борошна
50гр. сухарів
абрикосовий конфітюр
Всі продукти кімнатної температури.
Масло збиваємо з цукром та жовтками в пухкий крем. Додаємо по черзі кілька ложок цукру – яєчний жовток. Має вийти пухка, світла маса.
Розтопити 200гр.шоколаду, додати в масляно-жовтковий крем. Підмішати борошно та сухарі (я робила домашні, з сірого хліба). Збити білки до стійких пік, акуратно підмішати до тіста. Перелити у форму готове тісто, випікати при 180С° приблизно 60 хвилин, до проби на суху палочку.
Готовий корж охолодити. Абрикосовий конфітюр підігріти, протерти через сито та щедро обмазати торт з усіх боків.
Шоколад, який залишився розтопити і швидко обмазати торт. Дати глазурі застигнути.
Насичено-шоколадний шматочок цієї класики буде ідеальним завершальним штрихом будь-якої святкової вечері.
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
Тетяна Хвиль
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