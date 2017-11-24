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Торт "Кокосанка"
Тетяна Хвиль
12:30 24.11.2017

Торт "Кокосанка"

Средняя женщина предпочитает быть красивой, а не умной, потому что средний мужчина лучше видит, чем соображает

Ну які ж новорічні свята без торта? Запитання риторичне, оскільки це такій же атрибут свята як і салат «Олів»є», холодець та бутерброди з червоною ікрою, в нашому варіанті – пельмені. Так ось торт мусить бути! Найтрадиційніший новорічний варіант – це «Наполеон» (буде класний рецепт пізніше), а сьогодні трохи вишуканіший і більш екзотичний торт «Кокосанка». Кокосовий бісквіт із суттєвими прошарками баварського мусу на основі білого шоколаду – смачно? Дійсно смачно, швидко, ну трошки затратно по грошам, але ж свято!

На форму 24 см:

Бісквіт:

150гр. білків

150гр. цукру

60гр.яєць

120гр.жовтків

50гр.борошна

50гр.кокосової стружки (змолоти на кавомолці)

30гр. вершкового масла розтопити

Баварській мус:

70гр. молока

70гр.вершків 33%

4 жовтка

10гр. желатину

180гр. білого шоколаду

300 гр. вершків 33% (дуже холодних)

Білки збиваємо з цукром до стійких пік, додаємо жовтки, яйця, все змішуємо вручну вінчиком. Додамо борошно і мелену кокосову стружку, перемішуємо акуратно лопаткою і по краю миски вливаємо розтоплене масло. Акуратно перемішуємо і виливаємо у форми. Я робила прямокутний торт, то виливала тісто на два дека. Випікаємо при 180С до світло-золотистого кольору, хвилин 20-25. Зі спеченого гарячого коржа відразу знімаємо пергамент, даємо охолонути. Виходить 3 коржа 24 см.

Для баварського мусу спочатку заливаємо желатин водою в пропорції 1:6. Тепер варимо англійській крем: нагріваємо молоко з вершками, трохи збиваємо яйця, додаємо до них гарячу вершково-молочну суміш, вертаємо на найменший вогонь і варимо до легкого загустіння (3-5 хвилин), не допустити, щоб крем закипів! Додаємо набухший желатин, розмішуємо. Розтоплюємо шоколад і додаємо в гарячий крем, все добре розмішуємо, щоб не було грудочок. Охолоджуємо до кімнатної температури. Холодні вершки збиваємо до стійких пік і акуратно підмішуємо їх вершково-шоколадної суміші.

Коржі змазуємо кремом, прикрашаємо торт і даємо постояти в холодильнику 3-4 години. Найкраще смакує торт кімнатної температури.

Такий торт буде смачним завершенням святкового частування.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

А це ще кілька рецептів тортів з нашого записничка:

<Білий трюфель

Прага

Пташине молоко

Наполеон

Ленінградський

Опера класична

Ванільна ніжність

Тетяна

Медівник

Вісторта

Шоколадний

Сімейний

Фрайзес

Чуао

Яблучно-медовий

Малиновий трюфель

Шварцвальдський

Захер

Шоколадний торт з млинців

Карамельний медовик

Естерхазі

Вікторія

Роза вітрів

Малиновий Захер

Павлова

Шоколадний бісквіт

Класичний Захер

Жіночі примхи

Експрес Наполеон

Пухнастий

Тетяна Хвиль

Торт

Торт

Торт

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