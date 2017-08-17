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Слива в пряному сиропі з часником
Женщина, которая считает, что все мужики козлы, просто не на том лугу пасется.
Що тільки в наш час не готують зі слив – це і кетчупи, і соуси, і реліші, і в»ялять сливу зі спеціями, і маринують. От і я хочу внести свої «п»ять копійок» в це розмаїття рецептів. У мене слива в пряному сиропі з часником. Вже неодноразово писала, що фанатка творогу і сиру всіляких сортів, тому для мене цей рецепт завжди актуальний, але до м»яса така слива зайвою теж не буде, чи як додаток до зелених салатів. А якщо ви тушкуєте кролика, то наприкінці готовки додайте кілька слив – і звична страва заграє новими красками. У вас виникає питання куда діти сироп? Да це ж не питання! Тримаєте його в холодильнику, а при нагоді замаринуєте м»ясо або змазуйте запечену птицю, особливо вам подякують смаком качка чи гуска, або додайте пробиту блендером журавлину чи брусницю, трохи уваріть – і буде вам соус! Ну про те як фарширувати свинину я навіть і казати не буду. Все просто і смачно, головне включити фантазію. На чотири 0,5л банки:
сливи, приблизно 1,5 кг (це залежить від того як ви будете нарізати сливу)
700мл води
300гр.цукру
100мл оцту (9%)
перець чорний горошком, перець духм»яний
гвоздика (2-3 суцвіття)
2 головки часнику
Сливи миємо, виймаємо кісточки, нарізаємо на 4-6 сегментів. Якщо ріжете на 6, то в банку фруктів поміститься більше. Часник ріжемо пластівцями. Викладаємо сливи в стерилізовані банки, чергуючи з часником. У мене часник був дуже великий, то я брала зубок на одну банку.
Змішуємо воду, цукор, оцет, спеції , доводимо до кипіння і тримаємо на вогні 3 хвилини. Відразу заливаємо сливи. Даємо повністю охолонути. Сироп зливаємо назад в каструлю, знову кип»ятимо і заливаємо сливи, охолоджуємо і повторюємо ще раз, але банки відразу закручуємо. Ставимо під ковдру і даємо повністю охолонути.
Прекрасний акомпанемент до м»яса та сиру на свята і не тільки нам забезпечено, а ще таку сливу можна закрити в маленькі баночки і це буде прекрасним новорічно-різдвяним подарунком .
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
Ну а це підбірка рецептів для консервації:
Закусочний джем з перцю ( це реальна бомба)
Маринований болгарський перець
Тетяна Хвиль
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