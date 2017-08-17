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Слива в пряному сиропі з часником
Тетяна Хвиль
22:51 17.08.2017

Слива в пряному сиропі з часником

Женщина, которая считает, что все мужики козлы, просто не на том лугу пасется.

Що тільки в наш час не готують зі слив – це і кетчупи, і соуси, і реліші, і в»ялять сливу зі спеціями, і маринують. От і я хочу внести свої «п»ять копійок» в це розмаїття рецептів. У мене слива в пряному сиропі з часником. Вже неодноразово писала, що фанатка творогу і сиру всіляких сортів, тому для мене цей рецепт завжди актуальний, але до м»яса така слива зайвою теж не буде, чи як додаток до зелених салатів. А якщо ви тушкуєте кролика, то наприкінці готовки додайте кілька слив – і звична страва заграє новими красками. У вас виникає питання куда діти сироп? Да це ж не питання! Тримаєте його в холодильнику, а при нагоді замаринуєте м»ясо або змазуйте запечену птицю, особливо вам подякують смаком качка чи гуска, або додайте пробиту блендером журавлину чи брусницю, трохи уваріть – і буде вам соус! Ну про те як фарширувати свинину я навіть і казати не буду. Все просто і смачно, головне включити фантазію. На чотири 0,5л банки:

сливи, приблизно 1,5 кг (це залежить від того як ви будете нарізати сливу)

700мл води

300гр.цукру

100мл оцту (9%)

перець чорний горошком, перець духм»яний

гвоздика (2-3 суцвіття)

2 головки часнику

Сливи миємо, виймаємо кісточки, нарізаємо на 4-6 сегментів. Якщо ріжете на 6, то в банку фруктів поміститься більше. Часник ріжемо пластівцями. Викладаємо сливи в стерилізовані банки, чергуючи з часником. У мене часник був дуже великий, то я брала зубок на одну банку.

Змішуємо воду, цукор, оцет, спеції , доводимо до кипіння і тримаємо на вогні 3 хвилини. Відразу заливаємо сливи. Даємо повністю охолонути. Сироп зливаємо назад в каструлю, знову кип»ятимо і заливаємо сливи, охолоджуємо і повторюємо ще раз, але банки відразу закручуємо. Ставимо під ковдру і даємо повністю охолонути.

Прекрасний акомпанемент до м»яса та сиру на свята і не тільки нам забезпечено, а ще таку сливу можна закрити в маленькі баночки і це буде прекрасним новорічно-різдвяним подарунком .

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

Ну а це підбірка рецептів для консервації:

Джем з персиків

Ікра з баклажан

Апельсиновий конфітюр

Яблучний мармелад

Варення з айви

Мариновані цибулинки-перлинки

Кольорове варення

Ікра кабачкова

Мариновaний гострий перчик

Вишневе варення

П»яний конфітюр

В»ялені сливи

Соус Айвар

Грушовий конфітюр

В»ялені томати за 20 хвилин

Ткемалі

Кетчуп

Маринова цвітна капуста

Квашений гіркий перець

Новорічний конфітюр

Закусочний джем з перцю ( це реальна бомба)

Маринований болгарський перець

Газаров перець

Сацибелі

Варення Чорнослив в шоколаді

Чорничний джем

Пікулі

Тетяна Хвиль

Слива в пряному сиропі з часником

Слива в пряному сиропі з часником

Слива в пряному сиропі з часником

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