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Пікулі
Тетяна Хвиль
12:41 21.07.2017

Пікулі

Принял решение больше не материться. Теперь сижу и молчу. Мне больше нечего сказать этому миру.

Ну що ж, марафон консервацій відкрився, і я з першою ластівкою. Це закусочні огірочки – пікулі. Вони ідеальні до гамбургерів, бургерів, звісно домашніх, та й до наших бутербродів теж підійдуть прекрасно, особливо такі огірочки не пропустять чоловіки і всі прихильники пікантних смаків. Однозначно рекомендую! А ще смачний спосіб утилізації великих огірків.

На 3 банки по 0,5л:

1 кг огірків

2 велики цибулини (беру 4, бо дуже смачна виходить)

3ст.л. солі крупного помолу «під ніж»

2ст. оцту яблучного (можна взяти звичайний, але 6% і хорошого виробника)

2ст.цукру

2ст.л. насіння білої гірчиці

1/2ч.л. куркуми

1/2ч.л. перцю чорного горошком

2ч.л. насіння селери (не додаю, не люблю запах)

Огірки промити, нарізати товстенькими кільцями, 0,5см. Так само порізати цибулю, перемішати з сіллю, накрити тарілкою, поставити зверху якійсь вантаж і залишити на 3 години. Овочі промити від солі і дати стікти зайвій воді.

В каструлі додаємо цукор, оцет, куркуму, гірчицю та перець, доводимо до кипіння. Закладаємо огірки з цибулею і даємо закипіти. Тримаємо 2-3 хвилини і викладаємо в стерелізовані банки, закриваємо кришками, перевертаємо, накриваємо ковдрою і даємо повністю охолонути.

Пікулі готові до вживання за місяць. Пряний, яскравий смак, насичений колір – те що треба для зимових запасів.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

А це ще кілька смаколиків на зиму:

Джем з персиків

Ікра з баклажан

Апельсиновий конфітюр

Яблучний мармелад

Варення з айви

Мариновані цибулинки-перлинки

Кольорове варення

Ікра кабачкова

Маринований гострий перчик

Вишневе варення

П»яний конфітюр

В»ялені сливи

Соус Айвар

Грушовий конфітюр

В»ялені томати за 20 хвилин

Ткемалі

Кетчуп

Маринова цвітна капуста

Квашений гіркий перець

Новорічний конфітюр

Закусочний джем з перцю ( це реальна бомба)

Маринований болгарський перець

Газаров перець

Сацибелі

Варення Чорнослив в шоколаді

Чорничний джем

Тетяна Хвиль

Пікулі

Пікулі

Пікулі

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