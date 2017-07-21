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Пікулі
Принял решение больше не материться. Теперь сижу и молчу. Мне больше нечего сказать этому миру.
Ну що ж, марафон консервацій відкрився, і я з першою ластівкою. Це закусочні огірочки – пікулі. Вони ідеальні до гамбургерів, бургерів, звісно домашніх, та й до наших бутербродів теж підійдуть прекрасно, особливо такі огірочки не пропустять чоловіки і всі прихильники пікантних смаків. Однозначно рекомендую! А ще смачний спосіб утилізації великих огірків.
На 3 банки по 0,5л:
1 кг огірків
2 велики цибулини (беру 4, бо дуже смачна виходить)
3ст.л. солі крупного помолу «під ніж»
2ст. оцту яблучного (можна взяти звичайний, але 6% і хорошого виробника)
2ст.цукру
2ст.л. насіння білої гірчиці
1/2ч.л. куркуми
1/2ч.л. перцю чорного горошком
2ч.л. насіння селери (не додаю, не люблю запах)
Огірки промити, нарізати товстенькими кільцями, 0,5см. Так само порізати цибулю, перемішати з сіллю, накрити тарілкою, поставити зверху якійсь вантаж і залишити на 3 години. Овочі промити від солі і дати стікти зайвій воді.
В каструлі додаємо цукор, оцет, куркуму, гірчицю та перець, доводимо до кипіння. Закладаємо огірки з цибулею і даємо закипіти. Тримаємо 2-3 хвилини і викладаємо в стерелізовані банки, закриваємо кришками, перевертаємо, накриваємо ковдрою і даємо повністю охолонути.
Пікулі готові до вживання за місяць. Пряний, яскравий смак, насичений колір – те що треба для зимових запасів.
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
А це ще кілька смаколиків на зиму:
Закусочний джем з перцю ( це реальна бомба)
Маринований болгарський перець
Тетяна Хвиль
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