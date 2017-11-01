Картопляні биточки з грибним соусом

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Час легких салатиків та смузі пройшов, настала пора ситних, я б сказала «чоловічих» страв, а щоб не залежати від картопляного пюре, вареної гречки та макарон, пропоную підключити фантазію, ну або згадати щось давно призабуте. Сьогодні картопляні биточки з грибним соусом – небанально, недорого і завжди смачно.

На 3 порції:

Для биточків:

600гр. картоплі

1 яйце

1 велика цибулина

50гр.твердого сиру

100гр. панірувальних сухарів

куркума, сушена м»ята, суміш перців

Для соусу:

300гр.печериць

1 велика цибулина

100мл сметани

сіль, перець

Для початку відварюємо картоплю. Готову картоплю розминаємо в пюре. Цибулю ріжемо кубиком і підсмажуємо, додаємо до пюре, солимо, додаємо приправи, даємо охолонути. Сир натираємо на тертку, додаємо до картоплі, вбиваємо яйце, все добре перемішуємо. Формуємо биточки, паніруємо в сухарях і обсмажуємо.

Для соусу цибулю нарізаємо на півкільцями, підсмажуємо, додаємо порізані печериці, солимо, перчимо, обсмажуємо. Коли випарується вся рідина додаємо сметану і доводимо до кипіння.

Подаємо биточки з соусом гарячими – це прекрасна альтернатива картопляному пюре, не сама корисна, але смачніша та цікавіша.

Сирі, запаніровані биточки прекрасно зберігаються в холодильнику день-два, як і готовий соус, тобто можна на вихідних підготувати, і ситна вечеря за кілька хвилин у вас готова.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

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