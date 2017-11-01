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Картопляні биточки з грибним соусом
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Час легких салатиків та смузі пройшов, настала пора ситних, я б сказала «чоловічих» страв, а щоб не залежати від картопляного пюре, вареної гречки та макарон, пропоную підключити фантазію, ну або згадати щось давно призабуте. Сьогодні картопляні биточки з грибним соусом – небанально, недорого і завжди смачно.
На 3 порції:
Для биточків:
600гр. картоплі
1 яйце
1 велика цибулина
50гр.твердого сиру
100гр. панірувальних сухарів
куркума, сушена м»ята, суміш перців
Для соусу:
300гр.печериць
1 велика цибулина
100мл сметани
сіль, перець
Для початку відварюємо картоплю. Готову картоплю розминаємо в пюре. Цибулю ріжемо кубиком і підсмажуємо, додаємо до пюре, солимо, додаємо приправи, даємо охолонути. Сир натираємо на тертку, додаємо до картоплі, вбиваємо яйце, все добре перемішуємо. Формуємо биточки, паніруємо в сухарях і обсмажуємо.
Для соусу цибулю нарізаємо на півкільцями, підсмажуємо, додаємо порізані печериці, солимо, перчимо, обсмажуємо. Коли випарується вся рідина додаємо сметану і доводимо до кипіння.
Подаємо биточки з соусом гарячими – це прекрасна альтернатива картопляному пюре, не сама корисна, але смачніша та цікавіша.
Сирі, запаніровані биточки прекрасно зберігаються в холодильнику день-два, як і готовий соус, тобто можна на вихідних підготувати, і ситна вечеря за кілька хвилин у вас готова.
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
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