Відбивні тапака

- Мадам, да Вы весите больше меня! - Да Вы что! Это мои женские прелести весять больше Вашего мужского достоинства!

Давненько у нас не було м»ясних рецептів, таке враження, що з приходом літа всі стають на нелегкий шлях вегетаріанців, треба виправлятися, тим більше, що рецептів то багато, смачних, швидких і не дуже фінансово затратних, оскільки в м»ясний павільйон без страху зайти неможна – знову подорожчало. Та не будемо про сумне, все одно їли, їмо, і їсти будемо, наприклад, відбивні тапака. Про Курчата-тапака ми вже говорили, це більш святковий варіант, а у нас буденні відбивні. Для них краще взяти стегенця, оскільки вони соковитіші, треба тільки вийняти кісточку. В «Метро» продають стегенця вже без кісточки, одна м»якоть, дуже зручно, я рахувала – не дорожчі ніж звичайні - виробник, упаковка теж враховані, а це важливі чинники, я згідна, що ми не бачимо, що робиться на виробництві, але перед пакуванням м»ясо миють і кладуть на волого вбираючу підложку, а на ринку я щойно придбане філе курки викинула після того, як побачила, що якась собака в ящик всунула морду. Вважайте мене дурою, ненормальною – мені все рівно, я просто боюсь зашкодити своїй сім»ї, краще я заплачу дорожчу ціну і візьму меншу кількість, але я так купую свій спокій.

Прекрасний варіант смачної вечері для нас, працюючих дівчат, у яких зовсім немає часу.

На 4 порції:

4 стегенця

3 зубчика часнику

По 0,5ч.л. чорного перцю, паприки, куркуми, солі, цукру

1 ст.л. вершкового масла

1ст.л. олія для смаження

Тут все простіше та швидше, оскільки стегенця менші та без кісточки, то маринуються і просмажуються вони теж швидше, а корочка виходить рівномірно хрумка. М»ясо промиваємо і обов»язково просушуємо паперовими рушничками, викладаємо в миску. Всі спеції змішуємо і перетираємо майбутні відбивні. Лишаємо їх на хвилин 20. Тим часом можна приготувати гарнір.

Олію виливаємо на холодну сковорідку, відразу додаємо вершкове масло і нагріваємо на середньому вогні, так масло не буде горіти і чорніти під час смаження. Чому саме два види - і масло, і олія? По-перше, це смачно, по-друге, масло є натуральним підсилювачем смаку, що теж непогано.

Викладаємо стегенця на сковорідку шкіркою вниз і відразу ставимо гніт – у мене тарілка з каструлею. Так як стегенця менші і без кісточок, то і гніт беремо не важкий, тобто каструля у мене пуста. Смажимо так на одній стороні і на другий. Тим часом в лоток, який закривається, подрібнюємо часник, викладаємо готові відбивні і відразу закриваємо кришкою. Лишаємо їх на 5-7 хвилин. А поки можна накривати на стіл і кликати всіх на вечерю.

Ну погодьтеся, це краще, ніж купувати пельмені чи вареники, або сосиски. А я знаєте як роблю, купую відразу кілограм стегенець, мариную їх, розкладаю у пакетики порційно і кладу у морозилку. А тоді зранку, коли знаю, що ввечері часу не буде зовсім, просто дістаю, кладу в холодильник, і там відбивні і розморожують, і маринуються.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!