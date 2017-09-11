Олас
Ціни на пальне АЗС "Олас"
ДП19.95 грн
А-95 преміум24.90 грн
А-9522.00 грн
А-9221.45 грн

Рубрики
• Усі
• Події
• Рецепти
• Політика
• Економіка
• Суспільство
• Бізнес
• Освіта
• Культура
• Спорт
• Корисні поради
• Це цікаво

ПіКа -

♥ Додати в "Закладки"
Популярне

В Рівному на пішохідному переході збили бабусю з онуком (1178)

Пікулі (969)

На Рівненщині знайшли немовля у шкільній вбиральні (940)

Чорнично-абрикосові кекси (939)

Володимирецькі поліцейські встановили породіллю, яка викинула немовля у вбиральню (891)

Ск»ячаттіна із цукіні (894)

В Рівному зупиниться рух тролейбуса (894)

Кокосові сирники (894)

Салат- гриль (889)

У Рівному на вулиці знайшли артилерійський снаряд (879)

В Рівному патрульні виявили автомобіль, який перебуває у розшуку (871)

Літній суп Таратор (Джаджик) (873)

Морозиво з персиковою карамеллю (857)

Через порушення правил дорожнього руху у Рівному семеро людей опинилися у лікарні (860)

На Березнівщині чоловік ледве не зарізав власну дружину (867)

На Рівненщині шахраї вимагають гроші від імені ОДА (851)

Студенти Рівненського “Водніка” зможуть оплачувати навчання і проживання в гуртожитку зі свого смартфону (846)

Поліцейські розшукують жінку, яка загубилася в лісі Рівненського району (851)

Персиковий крем-оцет для гурманів (855)

У жителя Рівного вилучили арсенал зброї (840)
Відбивні тапака
Тетяна Хвиль
12:26 11.09.2017

Відбивні тапака

- Мадам, да Вы весите больше меня! - Да Вы что! Это мои женские прелести весять больше Вашего мужского достоинства!

Давненько у нас не було м»ясних рецептів, таке враження, що з приходом літа всі стають на нелегкий шлях вегетаріанців, треба виправлятися, тим більше, що рецептів то багато, смачних, швидких і не дуже фінансово затратних, оскільки в м»ясний павільйон без страху зайти неможна – знову подорожчало. Та не будемо про сумне, все одно їли, їмо, і їсти будемо, наприклад, відбивні тапака. Про Курчата-тапака ми вже говорили, це більш святковий варіант, а у нас буденні відбивні. Для них краще взяти стегенця, оскільки вони соковитіші, треба тільки вийняти кісточку. В «Метро» продають стегенця вже без кісточки, одна м»якоть, дуже зручно, я рахувала – не дорожчі ніж звичайні - виробник, упаковка теж враховані, а це важливі чинники, я згідна, що ми не бачимо, що робиться на виробництві, але перед пакуванням м»ясо миють і кладуть на волого вбираючу підложку, а на ринку я щойно придбане філе курки викинула після того, як побачила, що якась собака в ящик всунула морду. Вважайте мене дурою, ненормальною – мені все рівно, я просто боюсь зашкодити своїй сім»ї, краще я заплачу дорожчу ціну і візьму меншу кількість, але я так купую свій спокій.

Прекрасний варіант смачної вечері для нас, працюючих дівчат, у яких зовсім немає часу.

На 4 порції:

4 стегенця

3 зубчика часнику

По 0,5ч.л. чорного перцю, паприки, куркуми, солі, цукру

1 ст.л. вершкового масла

1ст.л. олія для смаження

Тут все простіше та швидше, оскільки стегенця менші та без кісточки, то маринуються і просмажуються вони теж швидше, а корочка виходить рівномірно хрумка. М»ясо промиваємо і обов»язково просушуємо паперовими рушничками, викладаємо в миску. Всі спеції змішуємо і перетираємо майбутні відбивні. Лишаємо їх на хвилин 20. Тим часом можна приготувати гарнір.

Олію виливаємо на холодну сковорідку, відразу додаємо вершкове масло і нагріваємо на середньому вогні, так масло не буде горіти і чорніти під час смаження. Чому саме два види - і масло, і олія? По-перше, це смачно, по-друге, масло є натуральним підсилювачем смаку, що теж непогано.

Викладаємо стегенця на сковорідку шкіркою вниз і відразу ставимо гніт – у мене тарілка з каструлею. Так як стегенця менші і без кісточок, то і гніт беремо не важкий, тобто каструля у мене пуста. Смажимо так на одній стороні і на другий. Тим часом в лоток, який закривається, подрібнюємо часник, викладаємо готові відбивні і відразу закриваємо кришкою. Лишаємо їх на 5-7 хвилин. А поки можна накривати на стіл і кликати всіх на вечерю.

Ну погодьтеся, це краще, ніж купувати пельмені чи вареники, або сосиски. А я знаєте як роблю, купую відразу кілограм стегенець, мариную їх, розкладаю у пакетики порційно і кладу у морозилку. А тоді зранку, коли знаю, що ввечері часу не буде зовсім, просто дістаю, кладу в холодильник, і там відбивні і розморожують, і маринуються.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

Тетяна Хвиль

Відбивні тапака

Відбивні тапака

Відбивні тапака

Система Orphus
<<- Попередня статтяНаступна стаття - >>

Переглядів: 24

Додайте коментар:

защитный код
На Рівненщині активно "працюють" шахраїНа Рівненщині активно "працюють" шахраї (413)
У Сарнах пенсіонерка оплатила «термінову операцію» шахраям...		Депутат Рівненської міської ради розкриває картиДепутат Рівненської міської ради розкриває карти (524)
...
Справа депутата КудрінаСправа депутата Кудріна (392)
Ситуація, навколо затримання депутата Рівненської міської ради Володимира Кудріна набирає обертів. Після того, як за нього було внесено заставу, у вівторок, 5 вересня була анонсована прес – конференці...		У двох ДТП на Рівненщині постраждали мотоциклісти з пасажирамиУ двох ДТП на Рівненщині постраждали мотоциклісти з пасажирами (245)
Учора, 10 вересня, в Костопільському та Зарічненському районах сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких постраждало четверо осіб....
В Рівному на пішохідному переході збили бабусю з онукомВ Рівному на пішохідному переході збили бабусю з онуком (1178)
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими поблизу Луцького кільця надійшло до поліції сьогодні, 11 серпня, близько 11 години....		На Рівненщині внаслідок падіння зі скутера двоє чоловіків перебувають у реанімаціїНа Рівненщині внаслідок падіння зі скутера двоє чоловіків перебувають у реанімації (438)
Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, третього вересня, близько 21 години на автодорозі «Київ-Чоп». За життя водія та пасажира борються лікарі....
На Рівненщині чоловік забив дружину до смертіНа Рівненщині чоловік забив дружину до смерті (802)
Учора, 20 серпня, у селищі Рокитне 38-річний чоловік під час сварки наніс тілесні ушкодження дружині, яка від отриманих травм померла у лікарні....		Як "народні цілительки" "працюють" на РівненщиніЯк "народні цілительки" "працюють" на Рівненщині (471)
«Народні цілителі» викрали у пенсіонерки з Дубровиччини майже вісім тисяч гривень...
Сайт міського голови Рівного

Кулінарний конкурс

Кулінарний записник
Кулінарний записник Тетяни-чарівниці

Зареєструватися

Газета "Piвне-Ракурс"

Рекламна газета "Об`ява"



Блоги

Пишіть тут, про те, що Вас цікавить, ідеї, теми. Заходьте, тут буде кльово!

ПіКа -   ПіКа - (С) 2013-2016    Всі права захищено.
Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію pika.rv.ua охороняється чинним законодавством України. Будь-яке копіювання, в т.ч. окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації pika.rv.ua, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з нашого боку. Під час цитування інформації посилання на pika.rv.ua обов'язкове.