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Простеньке печиво від Дарії Цвег
Красота – страшная сила, особенно в сочетании с хитрой попой
Всі мами рано чи пізно стикаються з проблемою накормити чадо, за окремими винятками. Я думала, що нас це не торкнеться, рано раділа, тепер домашній цирк вкупі з театром постійні гастролери в нашому домі. Єдине, що дитина готова їсти постійно і без будь-яких обмежень це хліб (так-так, мама пече дуже смачний хлібчик) і печиво, кекси з пирогами ідуть гірше. Улюбленим печивом своєї цукерочки сьогодні і поділюся. Рецепт відомої Дарії Цвег, він настільки простий і доступний, що навіть працюючі і дуже зайняті мами його оцінять.
250 гр. борошна
50гр. крохмалю
50 гр. масла кімнатної температури
100 гр. цукру (нам достатньо 40)
1 яйце
½ ч.л. розпушувача
ваніль
Як бачите набір продуктів більше ніж доступний, непогано збалансований з погляду жирів, білків і вуглеводів.
Масло збиваємо з цукром, додаємо яйце, ще раз збиваємо. Просіюємо крохмаль та борошно з розпушувачем, додаємо ванільну. Замішуємо тісто, воно виходить дуже приємним та ніжним.
Розкачуємо та вирізаємо печенюшки. Випікаємо при 180С 10-15 хвилин до світло-золотистого кольору.
Даємо охолонути і з кружечкою молока чи йогурту буде вашій малечі щастя.
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
В нашому записничку можна знайти ще й інші рецепти печива, наприклад такі:
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Тетяна Хвиль
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