Простеньке печиво від Дарії Цвег

Красота – страшная сила, особенно в сочетании с хитрой попой

Всі мами рано чи пізно стикаються з проблемою накормити чадо, за окремими винятками. Я думала, що нас це не торкнеться, рано раділа, тепер домашній цирк вкупі з театром постійні гастролери в нашому домі. Єдине, що дитина готова їсти постійно і без будь-яких обмежень це хліб (так-так, мама пече дуже смачний хлібчик) і печиво, кекси з пирогами ідуть гірше. Улюбленим печивом своєї цукерочки сьогодні і поділюся. Рецепт відомої Дарії Цвег, він настільки простий і доступний, що навіть працюючі і дуже зайняті мами його оцінять.

250 гр. борошна

50гр. крохмалю

50 гр. масла кімнатної температури

100 гр. цукру (нам достатньо 40)

1 яйце

½ ч.л. розпушувача

ваніль

Як бачите набір продуктів більше ніж доступний, непогано збалансований з погляду жирів, білків і вуглеводів.

Масло збиваємо з цукром, додаємо яйце, ще раз збиваємо. Просіюємо крохмаль та борошно з розпушувачем, додаємо ванільну. Замішуємо тісто, воно виходить дуже приємним та ніжним.

Розкачуємо та вирізаємо печенюшки. Випікаємо при 180С 10-15 хвилин до світло-золотистого кольору.

Даємо охолонути і з кружечкою молока чи йогурту буде вашій малечі щастя.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

В нашому записничку можна знайти ще й інші рецепти печива, наприклад такі:

Печиво дитяче

Віденське сабле

Печиво - спагетті

Печиво імбирне

Печиво з горіхами

О, ці макаронс

А це мое улюбене

Печиво кокосове

Печиво до сніданку

Печиво з горішками

Печиво лінцерське

Печиво сендвіч

Ще одні пряники

Пряники

Бананові мадлен

Печиво бабусине

Печиво кокосово - апельсинове

Печиво Альфахорес

Шоколадне печиво з перцем

Яблучні рогалики

Печиво з корицею

Горішки

Скони

Дитяче печиво №2

Творожні вафлі

Ну і не забуваємо про Кокосові сирнички