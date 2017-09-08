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Творожні вафлі
Звонок будильника может превратить спящую красавицу в невыспавшегося монстра
Найкраще, на мою думку, в осінню негоду зігріватися чайком з чим-небудь смачним. А якщо це смачне ще й швидко готується, то взагалі красота. Хочете творожних вафель? Все дуже просто:
На 8 порцій:
180гр.масла кімнатної температури (беру сепараторну сметану)
220гр. творогу
180гр. цукру
300гр. борошна
1ч.л.лрозпушувача
4 яйця
Ваніль
Масло збиваємо з цукром (оскільки я такі вафлі даю дитині, то цукру беру 90гр.), додаємо яйця, збиваємо, додаємо творог. Просіюємо борошно з розпушувачем, розмішуємо, тісто виходить доволі густим. Розігріваємо вафельницю і печемо вафлі. Оскільки у мене вафельниці недорого, то я пекла по 5 хвилин.
Готові вафлі найкраще смакують теплими, можна присипати пудрою, можна полити карамеллю, а якщо ви брали цукор по рецепту, то найкращий варіант – це ложка сметани з ягодами. Думаю від такого сніданку не відмовиться жодна дитина!
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
Тетяна Хвиль
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