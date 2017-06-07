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Скони
— Доченька, пора бы тебе и принца уже найти... — Да, мам, молодая я еще, зачем он мне? Отец с дивана: — Нельзя такой лошади без принца...
Ще один рецепт смачний, швидкий та недорогий. Це англійські скони, в записничку є один рецепт, але нові скони готуються на смальці. Не лякайтеся, ну по-перше – смалець, це не масло, його фальсифікувати не вигідно, по-друге, зазвичай у смальця відсутній яскравий смак, по-третє, смалець для організму людини не шкідливий навіть при термічній обробці вище 210С ( у вершковому маслі, наприклад, утворюються канцерогенні сполуки, тому вся масляна випічка іде при 180С). Ну а з переваг, то випічка на смальці має виражену хрумкість в порівнянні з іншими жирам-оліями, і набагато довше не черствіє. Отож ці скони – мої фаворити на сьогоднішній день
350 гр. борошна
85 гр. смальцю
200 мл молока
4 ст.л. цукру
1/2 ч.л. солі
1 ч.л. розпушувача (неповна)
Борошно з розпушувачем просіюємо в миску додаємо цукор, сіль перемішуємо. Додаємо холодний смалець і перетираємо суміш на крихти. Додаємо холодне молоко і замішуємо тісто. Але не треба зайвих зусиль – тісто має бути грубим. Викладаємо тісто на стіл і руками формуємо пласт товщиною 2-2,5 см. Нарізаємо довільно, я роблю трикутниками, щоб не лишалося обрізків. Викладаємо на деко, нічим не змазуємо, випікаємо при 200С 20-25 хвилин до золотистого кольору.
Такі скони англійцям замінюють булочки. Скони можна їсти з чим завгодно, ми їмо з пресованим творогом, медом і ягодами або фруктами, чого і вам бажаємо!!!
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
Тетяна Хвиль
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