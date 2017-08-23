Угорській пиріг

Любая женщина хочет новое платье. Но еще больше она хочет влезть в старое.

Людина невдячне створіння – коли холодно - ми чекаємо тепла, коли тепло - ми чекаємо прохолоди. Дивлюсь на дощ і не здається, що кілька днів тому була спека, якось не дуже погода. Мені в таку погоду завжди хочеться випити чашку гарячого чаю з кусочком чогось смачного, але крім фініків вдома нічого немає, буду «доганятися» ними. А вам пропоную смачний та швидкий угорський пиріг, в оригіналі він був сливовий, але мені треба було «рятувати» персики, тому в мене персиковий:

На форму 20 см:

150 гр. борошна

200гр.цукру (брала 100 гр.)

200мл йогурту (можна кефір)

2 яйця

150мл олії

0,5 ч.л. розпушувача

кориця, ваніль за смаком

персики, сливи

Яйця збиваємо з цукром, додаємо йогурт, вливаємо олію, просіюємо борошно з розпушувачем, перемішуємо. Фрукти миємо, виймаємо кісточки, ріжемо дольками, викладаємо у форму, заливаємо тістом.

Випікаємо при 180С 30-40 хвилин до темно-золотистого кольору. Готовий пиріг охолоджуємо, за бажанням присипаємо цукровою пудрою.

При такому, я б сказала скудному, наборі продуктів получається дуже смачний пиріг, яким не соромно пригостити гостей, про чай з таким пирогом в дощову погоду так це взагалі казка!

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

Це ще пироги, щоб вам було з чого вибрати:

Тертий яблучний пиріг

Краківській сирник

Мазлтоф

Шоколадно-малиновий пиріг

Пиріг зі сливами та лимоном

Ожиновий пиріг з кокосовим штрейзелем

Мексиканській шоколадний пиріг (пісний)

Кокосово-лимонний пиріг

Брауні з малиною

Перевернутий абрикосовий пиріг

Цікавий яблучний пиріг

Яблучний пиріг

Малиновий пиріг

Вишнева галета

Німецький сирний пиріг

Сливовий пиріг з горіховою скоринкою

Пиріг з зеленою цибулею

Американській сливовий пиріг

Apfelkuchen

Цільнозерновий пиріг з ягодами

Яблучний пиріг

Закусочний пиріг до кави

Тирольській пиріг

Ск»ячаттіна із цукіні