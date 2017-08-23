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Угорській пиріг
Любая женщина хочет новое платье. Но еще больше она хочет влезть в старое.
Людина невдячне створіння – коли холодно - ми чекаємо тепла, коли тепло - ми чекаємо прохолоди. Дивлюсь на дощ і не здається, що кілька днів тому була спека, якось не дуже погода. Мені в таку погоду завжди хочеться випити чашку гарячого чаю з кусочком чогось смачного, але крім фініків вдома нічого немає, буду «доганятися» ними. А вам пропоную смачний та швидкий угорський пиріг, в оригіналі він був сливовий, але мені треба було «рятувати» персики, тому в мене персиковий:
На форму 20 см:
150 гр. борошна
200гр.цукру (брала 100 гр.)
200мл йогурту (можна кефір)
2 яйця
150мл олії
0,5 ч.л. розпушувача
кориця, ваніль за смаком
персики, сливи
Яйця збиваємо з цукром, додаємо йогурт, вливаємо олію, просіюємо борошно з розпушувачем, перемішуємо. Фрукти миємо, виймаємо кісточки, ріжемо дольками, викладаємо у форму, заливаємо тістом.
Випікаємо при 180С 30-40 хвилин до темно-золотистого кольору. Готовий пиріг охолоджуємо, за бажанням присипаємо цукровою пудрою.
При такому, я б сказала скудному, наборі продуктів получається дуже смачний пиріг, яким не соромно пригостити гостей, про чай з таким пирогом в дощову погоду так це взагалі казка!
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
Це ще пироги, щоб вам було з чого вибрати:
Ожиновий пиріг з кокосовим штрейзелем
Мексиканській шоколадний пиріг (пісний)
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Тетяна Хвиль
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