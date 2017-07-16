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Тирольський пиріг
Тетяна Хвиль
22:34 16.07.2017

Тирольський пиріг

Не хочешь, чтобы у тебя на душе появился осадок? Не кипятись!

Один відомий повар (боюся помилитися, але здається, що це був Поль Бокюз) сказав: «Спочатку приготуй за моїм рецептом, а потім роби що хочеш». Золоті слова, але згадую я їх рідко, і тільки в тих випадках, коли вже щось «наготую». Так було і з цим пирогом – в рецепті було вказано, що пропорції на діаметр 24см, але ж Таня сама розумна, Таня любить високі пироги, то чому б Тані не взяти форму в 20см? І тільки, коли складові пирога були повністю готові, Таня зрозуміли, що автор мав на увазі. Для чого печеться пиріг – щоб його з»їли, а щоб його з»їсти, пиріг треба порізати. Ось з цим пунктом у мене і пішло не так – пиріг виявився занадто високим, його прийшлося заморожувати (на смак було як морозиво з печивом і ягодами), і лише тоді я змогла порізати. А взагалі, доволі цікавий і смачний, хоча більше все таки нагадує торт. В класичному варіанті тірольський пиріг – це корзинка пісочного тіста з заварним кремом і ягодами, а у нас осучаснений варіант – бісквіт «брауні», ванільний крем «муслін» і ягідний гель.

На форму 24см:

Брауні:

125 г гіркого шоколаду 70%

65 г масла

1 яйце

60 г цукру

Дрібка солі

10 г ароматного алкоголю

65 г борошна

1,5 г розпушувача

Ванильний крем "Муслін":

220 мл молока

100 г цукру

1 ст.л. ванільного цукру

1 яйце

100 г масла

2 ст.л. борошна

Вишневий гель:

300 г вишні

100 г цукру

3 ст.л. води

1 ст.л. кукурузного крохмалу

Спочатку раджу готувати вишню і крем, оскільки вони мають абсолютно холодними.

Для вишневого гелю вишню перемішати з цукром, довести до кипіння. Крохмал розвести у воді і додати до вишні. Варити до загустіння, повністю охолодити, а тоді поставити в холодильник.

Для крему цукри перемішати з борошном, тоненькою цівочкою влити молоко, додати яйце, варити до запустіння постійно помішуючи. Перелити в іншу миску, закрити плівкою в дотик, охолодити. Масло збити до пухкого стану, додати крем, ще раз збити.

Для брауні шоколад розтопити з маслом, додати жовток і алкоголь, перемішати, додати борошно і розпушувач. Білок збити до стійких пік, акуратно ввести в шоколадну суміш. Викласти у форму і випікати 180С 20 хвилин. Готовий пиріг повністю охолодити.

Брауні викладаємо на тарілку, на нього викладаємо весь крем, розрівнюємо, на крем викладаємо вишню. Пиріг ставимо в холодильник не менше ніж на 2 години. Нарізаємо і подаємо. Прекрасний пиріг, який при дефіциті часу цілком в змозі замінити собою повноцінний торт.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

Тетяна Хвиль

Тирольський пиріг

Тирольський пиріг

Тирольський пиріг

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