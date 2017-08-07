Ск»ячаттіна із цукіні

А прынцы всё скачут и скачут, а годы летят и летят… Но тёти-прынцессы не плачут. В засаде спокойно сидят!

Пам»ятаєте казку «Каша з топора»? Я впевнена, що борошно, сіль, вода є в найгіршої господині, і залишиться тільки розкошелитися на 50 гр. твердого сиру. Похолодало, можна і спекти найпростішу запіканку з цукіні, яка прийшла до нас з Італії, а італійці ще ті вигадники, тож раджу спробувати.

На квадратну форму зі стороною 20см:

350 гр.цукіні

350 мл води (з-під крана)

200 гр. борошна

50 мл олії (звичайна, соняшникова)

50 гр.твердого сиру

сіль, перець

Найпростіший набір, правда? А який процес!

В воду додаємо масло, сіль, перець, борошно, перемішуємо. Вийде рідке тісто.

Цукіні ріжемо якнайтоншими кільцями, перемішати з тістом. Викладаємо у форму, присипаємо тертим сиром і запікаємо при 180С 40 хвилин.

Пиріг можна подавати як теплим, так і холодним. Серединка пирога буде вологою, оскільки цукіні містять багато рідини, але хрумка корочка зробить свою погоду. Прекрасний варіант для обіду, ідеально з йогуртовим соусом!

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!