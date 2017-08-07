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Ск»ячаттіна із цукіні
А прынцы всё скачут и скачут, а годы летят и летят… Но тёти-прынцессы не плачут. В засаде спокойно сидят!
Пам»ятаєте казку «Каша з топора»? Я впевнена, що борошно, сіль, вода є в найгіршої господині, і залишиться тільки розкошелитися на 50 гр. твердого сиру. Похолодало, можна і спекти найпростішу запіканку з цукіні, яка прийшла до нас з Італії, а італійці ще ті вигадники, тож раджу спробувати.
На квадратну форму зі стороною 20см:
350 гр.цукіні
350 мл води (з-під крана)
200 гр. борошна
50 мл олії (звичайна, соняшникова)
50 гр.твердого сиру
сіль, перець
Найпростіший набір, правда? А який процес!
В воду додаємо масло, сіль, перець, борошно, перемішуємо. Вийде рідке тісто.
Цукіні ріжемо якнайтоншими кільцями, перемішати з тістом. Викладаємо у форму, присипаємо тертим сиром і запікаємо при 180С 40 хвилин.
Пиріг можна подавати як теплим, так і холодним. Серединка пирога буде вологою, оскільки цукіні містять багато рідини, але хрумка корочка зробить свою погоду. Прекрасний варіант для обіду, ідеально з йогуртовим соусом!
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
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