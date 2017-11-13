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Салат із сирих овочів
Тетяна Хвиль
10:02 13.11.2017

Салат із сирих овочів

Кухня - враг женской красоты, страшнее только огород

Салатом з сирої моркви та капусти нікого не здивуєш, а от сирий буряк – доволі рідкий гість на нашому столі, хоча би мінімальну, але термообробку він проходить. Сьогодні пропоную познайомитися з ним поближче. Такий салат готує моя сестра вже кілька років, а я спробувала тільки зараз. Сподобалося не тільки мені, а й моєму чоловіку, а це дуже радує, правда він знав, що в салаті всі овочі сирі, я потім сказала. Салат смачний і, незважаючи на майонезну заправку, свіжий та легкий.

На 4 порції:

500 гр. капусти

2 середніх бурячка

2 середні морквини

1 маленький зубок часнику

100мл майонезу, бажано домашній

100мл кетчупу , бажано домашній

Моркву та буряк чистимо та натираємо на велику тертку. Капусту шинкуємо. Всі овочі розкладаємо на тарілку купками, на середину видавлюємо часник, викладаємо майонез, а біля нього кетчуп.

Відразу подаємо на стіл і вже на столі перемішуємо, це дозволяє залишатися овочам хрусткими.

Знаєте, не дивлячись на простоту та деяку примітивність салат смачний, а якщо ви візьмете домашні кетчуп та майонез, то ще й корисний, оскільки зараз лікарі радять вживати домашній майонез, оскільки це додаткове джерело вітаміну Е та омега-кислот. Ну а кетчуп, а точніше томати, які піддавалися довгій термічній обробці захищають від ракових клітин.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

А це ще кілька салатів:

Салат осінній

Простий салат

Маринована червона капуста

Закусочний бурячок

Вінегрет майже по-царські

Салат-гарнір

Лінива капуста

Салат з рибою

Салат з кальмарів

Салат з капусти

Корисний Дністер

Салат з капустою та оливками

Салат з пекінської капусти

Салат з капусти з гірчичною заправкою

Тетяна Хвиль

Салат із сирих овочів

Салат із сирих овочів

Салат із сирих овочів

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