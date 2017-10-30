Салат з капусти з гірчичною заправкою

Хотела сказать тортикам “Нет!!!!”..., но они не стали слушаться

Салатом з капусти вже нікого не здивуєш, але ж спробувати можна, тим більше, що огірки, томати відійшли до наступного літа, і капуста, морква та буряк наші, практично єдині, друзі-вітаміни. Так що урізноманітнюємо своє меню.

На 1 л банку салату:

1 кг капусти

1 велика морква

1 середня цибулина

1 ст.л. міцної гірчиці

1 ст.л. цукру під ніж

1ч.л. солі (за смаком)

100 мл олії

Все просто: капусту шинкуємо, моркву натираємо, цибулю ріжемо кубиком, все змішуємо в мисці.

Гірчицю, цукор, сіль, олії доводимо до кипіння в сотейнику і кип»ятимо хвилину, відразу заливаємо овочі, перемішуємо, приминати руками не потрібно. Залишаємо на 2 години і можна їсти, або все перекладаємо в банку і ставимо в холодильник.

Тепер ви на кілька днів забезпечені смачним, корисним салатом чи гарніром, залишиться лише швиденько приготувати щось гаряче.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

Ну а це підбірка рецептів з капусти:

Оладки з капусти

Соус з квашеної капусти

Маринована червона капуста

Низькокалорійне суфле

Ліниві голубці

Маринована цвітна капуста

Фарширована цвітна капуста

Лінива капуста

Салат з капусти

Корисний Дністер

Салат з капустою та оливками

Салат з пекінської капусти