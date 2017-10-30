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Тетяна Хвиль
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09:08 30.10.2017
Салат з капусти з гірчичною заправкою
Хотела сказать тортикам “Нет!!!!”..., но они не стали слушаться
Салатом з капусти вже нікого не здивуєш, але ж спробувати можна, тим більше, що огірки, томати відійшли до наступного літа, і капуста, морква та буряк наші, практично єдині, друзі-вітаміни. Так що урізноманітнюємо своє меню.
На 1 л банку салату:
1 кг капусти
1 велика морква
1 середня цибулина
1 ст.л. міцної гірчиці
1 ст.л. цукру під ніж
1ч.л. солі (за смаком)
100 мл олії
Все просто: капусту шинкуємо, моркву натираємо, цибулю ріжемо кубиком, все змішуємо в мисці.
Гірчицю, цукор, сіль, олії доводимо до кипіння в сотейнику і кип»ятимо хвилину, відразу заливаємо овочі, перемішуємо, приминати руками не потрібно. Залишаємо на 2 години і можна їсти, або все перекладаємо в банку і ставимо в холодильник.
Тепер ви на кілька днів забезпечені смачним, корисним салатом чи гарніром, залишиться лише швиденько приготувати щось гаряче.
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
Ну а це підбірка рецептів з капусти:
Оладки з капусти
Соус з квашеної капусти
Маринована червона капуста
Низькокалорійне суфле
Ліниві голубці
Маринована цвітна капуста
Фарширована цвітна капуста
Лінива капуста
Салат з капусти
Корисний Дністер
Салат з капустою та оливками
Салат з пекінської капусти
Тетяна Хвиль
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