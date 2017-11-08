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Швейцарський хліб
Никак не могу понять – я красивая умница или умная красавица?
Черговий рецепт не чергового хліба. Дуже просто, дуже-дуже. Єдиний момент – в цьому рецепті додаються дріжджі - 0,5 гр., відміряти таку вагу непросто, але можливо, за розміром це буде шматочок з гречане зернятко. Хліб смачний, без кислинки, з великими порами. Дуже гарно підіймається в духовці і взагалі зручний у приготуванні. Дуже рекомендую.
На 1 велику булку приблизно 800гр.
Для закваски:
7 гр. материнської закваски
101гр. води
85 гр. борошна
Для тіста:
вся заквска
309гр. води
485гр. борошна
8 гр. солі
Для закваски все змішуємо, накриваємо плівкою і лишаємо на 12 годин.
Для тіста змішуємо закваску з водою, додаємо сіль і просіяне борошно, замішуємо тісто протягом 20 хвилин руками і 10 хвилин міксером. Даємо відпочити дві години. Через 45 хвилин і 90 тісто треба кілька разів скласти у вигляді конверта.
Готове тісто викладаємо в корзину і даємо відпочити ще 2,5-3 години.
Випікаємо при 250С 20 хвилин з парою (на дно духовки ставимо миску з гарячою водою), і 30 хвилин при 220С.
Готовий хліб повністю охолоджуємо.
Не лінуйтеся – домашній хліб – це завжди маленьке домашнє свято!
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
Ну а це кілька рецептів хліба з нашого записничка:
Тетяна Хвиль
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