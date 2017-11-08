Швейцарський хліб

Никак не могу понять – я красивая умница или умная красавица?

Черговий рецепт не чергового хліба. Дуже просто, дуже-дуже. Єдиний момент – в цьому рецепті додаються дріжджі - 0,5 гр., відміряти таку вагу непросто, але можливо, за розміром це буде шматочок з гречане зернятко. Хліб смачний, без кислинки, з великими порами. Дуже гарно підіймається в духовці і взагалі зручний у приготуванні. Дуже рекомендую.

На 1 велику булку приблизно 800гр.

Для закваски:

7 гр. материнської закваски

101гр. води

85 гр. борошна

Для тіста:

вся заквска

309гр. води

485гр. борошна

8 гр. солі

Для закваски все змішуємо, накриваємо плівкою і лишаємо на 12 годин.

Для тіста змішуємо закваску з водою, додаємо сіль і просіяне борошно, замішуємо тісто протягом 20 хвилин руками і 10 хвилин міксером. Даємо відпочити дві години. Через 45 хвилин і 90 тісто треба кілька разів скласти у вигляді конверта.

Готове тісто викладаємо в корзину і даємо відпочити ще 2,5-3 години.

Випікаємо при 250С 20 хвилин з парою (на дно духовки ставимо миску з гарячою водою), і 30 хвилин при 220С.

Готовий хліб повністю охолоджуємо.

Не лінуйтеся – домашній хліб – це завжди маленьке домашнє свято!

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

Ну а це кілька рецептів хліба з нашого записничка:

Мавпячий хліб

Корисні булочки

Бородинський хліб

Часникові вузлики

Силезький хліб

Чабатта

Фокачча

Чабата Рішара Бертіне

Хліб Палочка-виручалочка

Дарницький