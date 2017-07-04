Хліб Дарницький

— Коньячок в театр можно принести с собой в бутылочке из-под "Активии". Она не прозрачная. — Сразу видно, что вы заядлый театрал

Цей хліб вже давно є фаворитом моєї родини. Він подобається всім, хто його пробує. Він дуже смачний та ароматний, а у виконанні настільки простий та зручний, що тільки заради цього рецепту варто викормити закваску. Так, хліб на заквасці, але прочитайте рецепт, щоб зрозуміти – це просто і дуже корисно. Всі фото зроблені за загальними рекомендаціями щодо випічки такого роду, але нижче я напишу, як спростити і покращити всю процедуру. І ще один момент, так як цей хліб їсть моя дочка, то мед я замінюю на цукор (на фото саме мед), і різниця лише в тому, що немає аромату меду.

На булку вагою приблизно 750гр.

Для закваски:

100гр.житнього борошна

100гр. води

2ст.л.материнської закваски

Для хлібу:

Вся закваска

200гр.пшеничного борошна 1 сорту (беру вищого)

120гр.житнього борошна

230гр.води

1ст.л.меду (краще брати гречаний, він більш ароматний)

1ст.л.олії

1ч.л.солі під ніж

Для закваски просіяти борошно в миску, додати воду і закваску, розмішати, затягнути плівкою і залишити при кімнатній температурі на 16 годин. Це краще робити звечора.

До готової закваски додаємо два види просіяного борошна, воду, сіль, мед, олію перемішуємо. Накриваємо рушником і залишаємо на 30 хвилин.

Форму простелюємо папером для випічки, викладаємо тісто, змочуємо столову ложку у холодній воді і згладжуємо тісто. Даємо підійти, поки тісто не збільшиться вдвічі, це займає 2-4 годин, в залежності від температури, при якій підходить тісто.

Випікаємо при 250С 20 хвилин, тоді зменшуємо температуру до 200 і печемо ще 40 хвилин. Готовий хліб охолоджуємо щонайменше годину, але краще охолодити його повністю.

Я трішки зпростила собі роботу, тому закваску просто розмішую у воді, а тоді додаю борошно (так роблю з усім хлібом на заквасці), вона підходить, тоді у ту ж миску додаю воду, цукор, сіль, олію і тільки тоді борошно, і розмішую я тісто не за допомогою комбайна, а просто ложкою.

Якщо використовуєте гречаний мед, то дуже рекомендую додати кілька зерен розтертого коріандру, кмину і чорного перцю – отримаєте щось неймовірне. Такий хліб ви не купите ніде, тому що хліб, який в нас продають під виглядом заквасочного, насправді має деякий процент дріжджів (до 40%), а сама закваска промислового виробництва.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

Ну це ще кілька варіантів хлібу і хлібобулочних виробів з нашого записничка:

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