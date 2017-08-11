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Кукурудза-гриль
Тетяна Хвиль
09:33 11.08.2017

Кукурудза-гриль

Якщо у жінки в руках качалка, то це не факт, що будуть пиріжки

Напередодні вихідних хочу нагадати прекрасний спосіб приготування кукурудзи. Це настільки смачно, наскільки ж і просто. Варимо кукурудзу до готовності, це 15 хвилин після того, як закипить вода. Варити краще в несоленій воді, щоб качани залишалися м»якими. Даємо кукурудзі охолонути. Це дуже зручно зробити ввечері. Масло кімнатної температури розтираємо із сіллю, часником, додаємо дрібно порізану петрушку. Качани викладаємо на решітку і смажимо на вуглях. Ми спочатку смажимо м»ясо (сьогодні це дуже соковиті кебаби), а на залишках жару доводимо качани, буквально по 5 хвилин з кожної сторони. Відразу з вогню кожну кукурузку шедро натираємо масляною сумішшю.

На 10 качанів знадобиться 100 масла, 3-4 зубчики часнику, невеликий пучок петрушки, сіль до смаку

Якщо не полінуєтесь, то таке літнє задоволення і подяка близьких буде вам нагородою.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

А це ще кілька варіантів для вашого гриль-меню:

Курчата-тапака

Шпикачкі

Крильця-баффало

Соус-маринад до м»яса

Соус BBQ

Реберця по-канадські

Ну а це швиденько на гарнір

Помідори квашені, добові

Хрумкі малосольні огірочки

Маринова цвітна капуста

Лінива капуста

Солодкі квашені помідори

Помідори по-корейські

Тетяна Хвиль

Кукурудза-гриль

Кукурудза-гриль

Кукурудза-гриль

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