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Кукурудза-гриль
Якщо у жінки в руках качалка, то це не факт, що будуть пиріжки
Напередодні вихідних хочу нагадати прекрасний спосіб приготування кукурудзи. Це настільки смачно, наскільки ж і просто. Варимо кукурудзу до готовності, це 15 хвилин після того, як закипить вода. Варити краще в несоленій воді, щоб качани залишалися м»якими. Даємо кукурудзі охолонути. Це дуже зручно зробити ввечері. Масло кімнатної температури розтираємо із сіллю, часником, додаємо дрібно порізану петрушку. Качани викладаємо на решітку і смажимо на вуглях. Ми спочатку смажимо м»ясо (сьогодні це дуже соковиті кебаби), а на залишках жару доводимо качани, буквально по 5 хвилин з кожної сторони. Відразу з вогню кожну кукурузку шедро натираємо масляною сумішшю.
На 10 качанів знадобиться 100 масла, 3-4 зубчики часнику, невеликий пучок петрушки, сіль до смаку
Якщо не полінуєтесь, то таке літнє задоволення і подяка близьких буде вам нагородою.
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
А це ще кілька варіантів для вашого гриль-меню:
Ну а це швиденько на гарнір
Тетяна Хвиль
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