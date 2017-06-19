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Пломбир
Тетяна Хвиль
14:47 19.06.2017

Пломбир

Переходя улицу на зеленый свет, верьте в торжество справедливости

Є рецепти, які готуєш лише один раз, і не тому що не сподобалося, а тому що «не зацепило». Ніби і смачно, і продукти цікаві, і процес захоплює, а все одно хочеться ще щось спробувати. А є такі, що і продукти елементарні, процес звичайний, а ти готуєш це мало не щодня. Так у мене сталося із рецептом морозива. Це не просто рецепт смачного морозива – це смак дитинства, напевне тому так і припав до душі. Рецепт для тих, хто немає морозивниці. Наполегливо рекомендую!!!

На 4 великі (морозива багато не буває) порції:

90гр.цукру

10гр.крохмалу

300мл молока

35 гр. сухого молока

300мл вершків від 33%

Спочатку варимо молочний сироп: крохмал заливаємо невеликою кількістю холодного молока, розмішуємо. Залишок молока, цукор, сухе молоко доводимо до кипіння. Додаємо крохмал, варимо до запустіння. Переливаємо в миску (якщо є грудочки, то проціджуємо), накриваємо плівкою «в контакт», повністю охолоджуємо. Вершки збиваємо до пишності, додаємо наш сироп, переливаємо в ємність, яку ставимо в морозилку мінімум на 4 години. Перед подачею даємо відпочити при кімнатній температурі 10-15 хвилин, щоб було зручніше формувати кульки.

Не лінуйтеся готувати морозиво вдома – це просто, смачно, натурально. Ну а про кількість цукру в магазинному продукті я говорити не буду – його стільки, що інших смаків просто не впізнати. Ну і останній аргумент – все морозиво містить пальмові жири, а вони розплавлюються при температурі 40С. Тобто все осідає в судинах кого? А хто найпалкіший прихильник холодних ласощів? Бережіть здоров»я наших дітей!

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

Ну а це для різноманітності дитячого літа:

<Крем-брюле

Морозиво від П»єра Ерме

М»ятно-шоколадне

Панфорте

Лимонне

Тірамісу з кавовим фаджем

Шоколадне

Ліниве морозиво

Бананове

Тетяна Хвиль

Пломбир

Пломбир

Пломбир

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