Літній суп Таратор (Джаджик)

— Даже не сомневайесь, это точно "Гуччи". Мерьте! Вставайте на картонку, а я шторку подержу. anekdotov.net

Спека наближається, спека наближається… Хоча те, що твориться цього тижня прохолодою теж не назвеш, хочеться сподіватися, що наступного тижня спека буде суха, без виснажливої вологості у повітрі. В такі дні про їжу якось не згадується, а якщо і згадується, то якось мляво і про щось легеньке. Ну і що тут придумаєш? Да нічого не треба думати, все вже придумано за нас. Нам треба тільки напружити пам»ять і згадати чим годують на морських курортах Болгарії і Турції. А це прекрасний супчик таратор або джаджик. Він чимось перегукується з окрошкою, але ще легший і більш освіжаючий.

На 2 порції

4-5 невеликих огірочка

250гр. густого йогурта або кефіра

2зубчики часнику

Маленький пучечок зелені петрушки та м»яти

2ч.л.оливкової олії

1ч.л.лимонного соку

сіль, перець за смаком

Огірки чистимо, ріжемо дрібним кубиком. Промиту зелень подрібнюємо, часник пропускаємо через прес. Складаємо все в одну миску, перемішуємо додаємо олію, лимонний сік та йогурт.

Перед подачею буде доречно охолодити. А якщо у вас є лепешки чи армянській лаваш, то ви тримаєте подвійну насолоду (у нас були французькі булочки).

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

А це ще кілька супчиків і не тільки:

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