Дитячі сухарики

Иногда мужа от меня трясет. Все-таки я потрясающая женщина

В часи мого дитинства в магазинах продавали сухарики: ванільні, з родзинками, з маком, вони були смачними, з якимось невловимим ароматом. Я їх дуже любила макати в гарячий чай. Весь цей час я щиро була впевнена, що це просто підсушені булки, які не встигли продати та лише нещодавно взнала як я помилялася. Виявляється, що ці сухарики готували спеціально, а метод дуже нагадує знамениті біскотті. Я приготувала їх відразу як тільки знайшла рецепт. Це ті самі сухарики мого дитинства і аромат, і консистенція, а ще вони прекрасно зберігаються з жерстяних коробках впродовж двох тижнів. А ще сухарики так класно гризти разом з дитиною!

Для опари:

228гр. борошна

274гр. води (40С)

10гр. свіжих дріжджів

Все замішуємо, миску затягуємо плівкою і залишаємо на 8 годин при кімнатній температурі.

Для тіста:

Вся опара

228гр. борошна

72гр. цукру

10гр. вершкового масла кімнатної температури

5 гр. солі

70гр. води

Замішуємо тісто і залишаємо на 1 годину. Далі тісто склали конвертом, сформували кулю і залишили ще на годину. Формуємо 3-4 батончика, викладаємо на деко, за бажанням змазуємо маслом (я не мазала), даємо відпочити 30-40 хвилин і випікаємо при 240С хвилин 20-25 до золотистого кольору. Даємо повністю охолонути і залишаємо в спокої на 12 годин, що тісто набуло щільності.

Відпочивші рулетки нарізаємо навскоси скибочками, викладаємо на деко і підсушуємо при 200С до потрібного кольору, хвилин 25-30.

В тісто можна додати родзинки, зверху батончики присипати маком, кунжутом, подрібненими горішками або коричневим цукром, а можливо хтось ризикне і присипить кокосовою стружкою. На все ваша фантазія, головне не боятися готувати і не лінуватися це робити.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!