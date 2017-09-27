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Хлібні вафлі
Моя жизнь! Когда хочу – тогда и дура!
Не втомлюся повторювати, що для мене найкращим часом доби є ранкові години вихідного дня, а тим більше, коли погода «шепоче». Тоді настрій просто підривається і віриш, що все буде добре! А з кухні вже линуть аромати кави і смачного сніданку. Як же ж я люблю вигадувати і шукати щось цікаве на такі теплі, родинні сніданки. Наприклад, хлібні вафлі? А що, дарма я вафельницю купувала? Тим більше, це ж цікаво, вже не банальні бутерброди, залишимо їх на швидкі буденні сніданки. А у вихідні можна «заморочитися».
На 18 вафель зі стороною 10 см:
200гр. житньої закваски з холодильника
150гр. пшеничного борошна
2 яйця
180мл води
40мл олії
1ч.л. цукру
1ч.л. соди під ніж
сіль за смаком
Закваску покласти в миску, додати жовтки, олію, перемішати. У воді розчинити цукор і сіль, додати до закваски, туда ж просіяти борошно. Перемішати, консистенція буде віконна «замазка». Тим часом збиваємо білки до стійкої піни, акуратно вмішати в тісто. Соди розвести в столовій ложці води, додати до тіста, перемішати. Випікаємо відразу в розігрітій вафельниці. Якщо немає вафельниці, підсмажуємо на сухій сковорідці для млинців.
Нарізаємо кілька скибочок буженини, сиру, підсмажуємо яйця, гаряча кава – прекрасний сніданок вас чекає.
Так, я згідна, що не всі мають закваску, але що заважає її виростити? Тим більше є стільки рецептів з її використанням і без випічки хлібу!
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
Тетяна Хвиль
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