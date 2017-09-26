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Запечений паштет з грибами
Женщины за любимым на край света летят на крыльях любви, а обратно - на метле
Щодо користі субпродуктів давно ведуться дискусії, але, на мою думку, кожен має обирати сам. Наприклад, печінка – вона має як корисні властивості, так і протипоказання. Але пропоную не забувати, що такі продукти ми не вживаємо щодня, ми маємо можливість обирати сам продукт щодо якості, і ми можемо приготувати його так, що максимально збережемо його найкращі сторони. В краплині – користь, в ложці – отрута.
Сьогодні я з печінковим паштетом. Смачним і корисним, а ще не дуже дорогим.
На 4 порції:
500гр. печінки
2 невеликі цибулини
50гр.вершкового масла
200мл вершків 20%
300гр. шампіньйонів
сіль, перець за смаком
Печінку і цибулю ріжемо шматочками. У мене печінка було куряча, тому залишила як є. Викладаємо у форму для запікання, додаємо масло і запікаємо при 180С 15 хвилин. Тоді додаємо вершки, розмішуємо і запікаємо ще 10 хвилин.
Тим часом ріжемо гриби і викладаємо на суху сковорідку. Смажимо до тих пір, поки гриби не стануть сухими. Періодично перемішуємо. На дні сковорідки не має залишитися ніякої рідини.
Запечену печінку з цибулею і вершками пробиваємо блендером. Маса вийде рідкою, так і треба. Додаємо гриби, солимо, перчимо, перемішуємо і викладаємо у форму. Запкіаємо при 180С 25 хвилин. Готовий паштет повністю охолоджуємо і ставимо в холодильник на ніч.
Тепер паштет можна їсти – хто на багет намаже, хто до картопляного пюре покладе, а хто зробить канапки зі свіжим огірком і листям салату.
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
Тетяна Хвиль
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