Запечений паштет з грибами

Женщины за любимым на край света летят на крыльях любви, а обратно - на метле

Щодо користі субпродуктів давно ведуться дискусії, але, на мою думку, кожен має обирати сам. Наприклад, печінка – вона має як корисні властивості, так і протипоказання. Але пропоную не забувати, що такі продукти ми не вживаємо щодня, ми маємо можливість обирати сам продукт щодо якості, і ми можемо приготувати його так, що максимально збережемо його найкращі сторони. В краплині – користь, в ложці – отрута.

Сьогодні я з печінковим паштетом. Смачним і корисним, а ще не дуже дорогим.

На 4 порції:

500гр. печінки

2 невеликі цибулини

50гр.вершкового масла

200мл вершків 20%

300гр. шампіньйонів

сіль, перець за смаком

Печінку і цибулю ріжемо шматочками. У мене печінка було куряча, тому залишила як є. Викладаємо у форму для запікання, додаємо масло і запікаємо при 180С 15 хвилин. Тоді додаємо вершки, розмішуємо і запікаємо ще 10 хвилин.

Тим часом ріжемо гриби і викладаємо на суху сковорідку. Смажимо до тих пір, поки гриби не стануть сухими. Періодично перемішуємо. На дні сковорідки не має залишитися ніякої рідини.

Запечену печінку з цибулею і вершками пробиваємо блендером. Маса вийде рідкою, так і треба. Додаємо гриби, солимо, перчимо, перемішуємо і викладаємо у форму. Запкіаємо при 180С 25 хвилин. Готовий паштет повністю охолоджуємо і ставимо в холодильник на ніч.

Тепер паштет можна їсти – хто на багет намаже, хто до картопляного пюре покладе, а хто зробить канапки зі свіжим огірком і листям салату.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!