Олас
Ціни на пальне АЗС "Олас"
ДП19.95 грн
А-95 преміум24.90 грн
А-9522.00 грн
А-9221.45 грн

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Мешканця Рівненського району надурили із пальним
11:55 27.11.2017

Мешканця Рівненського району надурили із пальним

Учора, 26 листопада, 25-річний житель Рівненського району, спокусившись на пропозицію придбання пального за зниженою ціною, перерахував нібито працівнику АЗС 3400 гривень. Утім, обіцяних 200 літрів бензину так і не отримав.

До чиїх рук потрапили кошти довірливого молодика, поліцейські встановлюють у рамках кримінального провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре наголошують громадянам бути обачними у спілкуванні з будь-яких питань із незнайомими, особливо, коли це стосується коштів. Якщо особа виявилася вам підозрілою, одразу звертайтеся на спецлінію «102».

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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