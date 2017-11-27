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|Ціни на пальне АЗС "Олас"
|ДП
|19.95
грн
|А-95 преміум
|24.90
грн
|А-95
|22.00
грн
|А-92
|21.45
грн
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11:55 27.11.2017
Мешканця Рівненського району надурили із пальним
Учора, 26 листопада, 25-річний житель Рівненського району, спокусившись на пропозицію придбання пального за зниженою ціною, перерахував нібито працівнику АЗС 3400 гривень. Утім, обіцяних 200 літрів бензину так і не отримав.
До чиїх рук потрапили кошти довірливого молодика, поліцейські встановлюють у рамках кримінального провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці вкотре наголошують громадянам бути обачними у спілкуванні з будь-яких питань із незнайомими, особливо, коли це стосується коштів. Якщо особа виявилася вам підозрілою, одразу звертайтеся на спецлінію «102».
Відділ комунікації
поліції Рівненської області
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