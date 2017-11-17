Відбивні в сирній паніровці

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Сьогодні знову варіант швидкого обіду чи вечері. Це відбивні в сирній паніровці. В залежності від смаку і гаманця це можуть бути відбивні свинні, курячі чи телячі, та щоб ви не обрали смак м»яса може зіпсувати невдалий кляр. А щоб цього не сталося, пропоную згадати стару добру класику – сирну паніровку. Тут теж можливий підводний камінець – сир, а так як його треба небагато, то можна собі дозволити хорошу якість. А ще такі відбивні вже за паніровані можна заморозити, а при потребі вийняти, почекати 10 хвилин (не розморожувати) при кімнатній температурі і відразу на розжарену сковорідку, обсмажуємо як зазвичай і все готово!

На 4 порції:

600гр. м»яса

100гр. панірувальних сухарів

2 яйця

100гр. твердого сиру

50 гр. борошна

сіль, перець, часник за смаком

Для початку м»ясо ріжемо порційно, солимо, перчимо, видавлюємо часник, можна ще додати приправу за вашим смаком, втираємо все у м»ясо і лишаємо на 30 хвилин. М"ясо відбиваємо, я кладу м"ясо в пакет і так відбиваю, таким чином ніякі бризки не розлітаються кухнею.

Тим часом готуємо три тарілки, в одну насипаємо борошно, в другій розбиваємо яйця і трохи збовтуємо виделкою, в третю натираємо сир і змішуємо його з панірувальними сухарями.

Кожен шматочок м»яса спочатку обкачуємо в борошні, потім у яйцях, а тоді у сирній паніровці і обсмажуємо до готовності.

Подаємо відразу з гарніром чи салатом. Погодьтеся, смачні, соковиті відбивні - це краща альтернатива магазинним сарделькам чи вареникам.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!