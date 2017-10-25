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Сирні палички
Тетяна Хвиль
22:06 25.10.2017

Сирні палички

Не верь, не бойся, не проси. Приди, возьми и унеси

Моя любов до будь-яких видів сиру не знає меж, я навіть не завжди звертаю увагу на користь чи не користь страви, яку готую. Так було і з цими паличками, вони настількі смачні, наскільки ж і дуже некорисні. У мене навіть є невелика власна теорія, яку я підвела до своєї слабкої вдачі. Від такого просто неможна відмовитися, особливо чоловікам, особливо у п»ятницю, особливо під пивко.

На 4 порції:

280гр. твердого сиру

200гр.борошна

1 яйце

Для початку сир має бути сиром, а не сирним продуктом, оскільки сирний продукт неможна піддавати термічній обробці без шкоди для здоров»я.

Сир натираємо на великій терці і залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин. Він стане більш пластичним.

Борошно просіюємо, додаємо яйце і сир. Вимішуємо тісто. Однорідним воно не буде, але має добре розкачуватися і не кришитися.

Нарізаємо палички чи фігурки довільної форми (можливо ви захочете насмажити середечок!) і обсмажимо в олії буквально по хвилині з кожного боку. Викладаємо на паперову серветку, щоб увібрати зайву олію і відразу, відразу подаємо з холодним пивом чи вином.

Згідна, рецепт не з дешевих, але це на компанію, а тепер згадайте скільки будуть коштувати снеки на цю ж кількість людей, тим більше, що такі палички все одно корисніші за чипси!

За бажанням до тіста можна додавати часник в гранулах, коріандр, паприку, зелень і кожен раз будемо мати нову історію!

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

Тетяна Хвиль

Сирні палички

Сирні палички

Сирні палички

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