|
Рубрики
♥ Додати в "Закладки"
|
Пиріжки як пух
Любовь слепа, но брак - гениальный окулист
Така погода, особисто на мене, наганяє поганий настрій, щоб його покращити, я зазвичай готую. Ну релакс у мене такій. Найкраще чомусь вдається випічка, тож я сьогодні з пиріжками. Чергові пиріжки - скажете ви, - чергові смачні пиріжки – скажу я. Тісто як пух – це якраз в точку. Правда, пекла з несолодкими начинками, але думаю, що і з повидлом, творогом та фруктово-ягідними теж буде непогано.
На 23 пиріжка по 50гр.:
640гр. борошна
310гр.води
8гр. свіжих дріжджів
46гр.цукру
9г.солі
70гр.яйця
70гр. жиру (смалець, масло вершкове) кімнатної температури
Тісто непримхливе та просте в роботі. Борошно просіюємо, додаємо дріжджі, цукор, сіль, воду, яйця, жир. Замішуємо тісто, воно буде грудкуватим, залишаємо його під мискою на 20 хвилин. Тоді знову вимішуємо до гладкості. Даємо відпочити 3 години. Через кожну годину тісто обминаємо.
Готове тісто ділимо на рівні порції, даємо відпочити 10-15 хвилин і ліпимо пиріжки.
Готові пиріжки викладаємо на деко і залишаємо на 40 хвилин. Далі змащуємо збитим яйцем і випікаємо до золотистого кольору при 180С 25-30.
Да, трішки довго, але ж ми працюємо на результат! А він того вартий!
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
Тетяна Хвиль
Переглядів: 11
|Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію pika.rv.ua охороняється чинним законодавством України. Будь-яке копіювання, в т.ч. окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації pika.rv.ua, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з нашого боку. Під час цитування інформації посилання на pika.rv.ua обов'язкове.