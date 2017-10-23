Пиріжки як пух

Любовь слепа, но брак - гениальный окулист

Така погода, особисто на мене, наганяє поганий настрій, щоб його покращити, я зазвичай готую. Ну релакс у мене такій. Найкраще чомусь вдається випічка, тож я сьогодні з пиріжками. Чергові пиріжки - скажете ви, - чергові смачні пиріжки – скажу я. Тісто як пух – це якраз в точку. Правда, пекла з несолодкими начинками, але думаю, що і з повидлом, творогом та фруктово-ягідними теж буде непогано.

На 23 пиріжка по 50гр.:

640гр. борошна

310гр.води

8гр. свіжих дріжджів

46гр.цукру

9г.солі

70гр.яйця

70гр. жиру (смалець, масло вершкове) кімнатної температури

Тісто непримхливе та просте в роботі. Борошно просіюємо, додаємо дріжджі, цукор, сіль, воду, яйця, жир. Замішуємо тісто, воно буде грудкуватим, залишаємо його під мискою на 20 хвилин. Тоді знову вимішуємо до гладкості. Даємо відпочити 3 години. Через кожну годину тісто обминаємо.

Готове тісто ділимо на рівні порції, даємо відпочити 10-15 хвилин і ліпимо пиріжки.

Готові пиріжки викладаємо на деко і залишаємо на 40 хвилин. Далі змащуємо збитим яйцем і випікаємо до золотистого кольору при 180С 25-30.

Да, трішки довго, але ж ми працюємо на результат! А він того вартий!

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!