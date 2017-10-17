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Мариновані шампіньони
Скоро зима… Птички улетять на юг, зайки поменяют шубки… Надо спросить у любимого, я зайка или птичка…
Чомусь згадалося мені про новорічно-різдвяні свята та відповідне меню. Навіть не знаю, що це навіяло, але факт. Тож рецепт сьогодні у мене з прицілом на свята. Це мариновані шампіньйони. Звісно, можна купити в магазині і не морочити собі одного місця. Але ж хочеться саме таких грибочків, які любиш саме ти, а не гриби в оцтовій есенції, які діють на ротову порожнину як сильна анестезія, та й зручніше набагато.
На 500 гр. грибів:
400мл води
4ст.л. оцту (9%)
2ст.л. цукру
1ч.л.солі
1ч.л. гірчиці в зернах
1 бутон гвоздики
5-6 горошин чорного перцю
лавровий листочок
Гриби чистимо, промиваємо, і відварюємо 10-15. Відкидаємо на сито, даємо охолонути. Для маринаду у 400мл води додаємо всі складові, доводимо до кипіння, додаємо гриби і тримаємо при мінімальному кипінні 10 хвилин. Гриби з маринадом виливаємо в банку і закриваємо.
Якщо планується гриби використати продовж тижня, то банку можна не стерилізувати, а якщо довше, то стерилізувати треба.
Гриби готові, а далі справа за вашою кулінарною фантазією: хочете - в салати, хочете – в ікру, хочете – в солянку, можна для піци, а можна просто яйця нафарширувати.
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
Тетяна Хвиль
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