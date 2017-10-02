Олас
Ціни на пальне АЗС "Олас"
ДП19.95 грн
А-95 преміум24.90 грн
А-9522.00 грн
А-9221.45 грн

Рубрики
• Усі
• Події
• Рецепти
• Політика
• Економіка
• Суспільство
• Бізнес
• Освіта
• Культура
• Спорт
• Корисні поради
• Це цікаво

ПіКа -

♥ Додати в "Закладки"
Популярне

В Рівному на пішохідному переході збили бабусю з онуком (1487)

На Рівненщині знайшли немовля у шкільній вбиральні (1237)

Пікулі (1259)

Чорнично-абрикосові кекси (1207)

В Рівному зупиниться рух тролейбуса (1181)

Кокосові сирники (1179)

Володимирецькі поліцейські встановили породіллю, яка викинула немовля у вбиральню (1165)

Ск»ячаттіна із цукіні (1170)

У Рівному на вулиці знайшли артилерійський снаряд (1159)

Салат- гриль (1167)

Поліцейські розшукують жінку, яка загубилася в лісі Рівненського району (1156)

В Рівному патрульні виявили автомобіль, який перебуває у розшуку (1152)

Через порушення правил дорожнього руху у Рівному семеро людей опинилися у лікарні (1144)

Морозиво з персиковою карамеллю (1137)

Літній суп Таратор (Джаджик) (1148)

На Рівненщині чоловік забив дружину до смерті (1116)

На Березнівщині чоловік ледве не зарізав власну дружину (1143)

На Рівненщині шахраї вимагають гроші від імені ОДА (1128)

Студенти Рівненського “Водніка” зможуть оплачувати навчання і проживання в гуртожитку зі свого смартфону (1111)

Персиковий крем-оцет для гурманів (1126)
Тарталетки з грушевим кремом
Тетяна Хвиль
12:17 02.10.2017

Тарталетки з грушевим кремом

Совесть есть, но с собою не ношу, боюсь потерять

Сьогодні просто сумно-осінній рецепт. Смачний, цікавий, недорогий – все як я люблю. А ще він швидко робиться і дуже варіативний. Про полуничний і лимонний креми ми вже говорили і робили, а це крем грушевий, але ж ви його можете зробити яблучним, сливовим (тільки шкірку зняти) або айвовим – фантазія вам в поміч! Не хочеться возитися з тарталетками – зробіть кружальця і перемажете попарно кремом – діти вам все одно подякують, але тарталетками якось наряд ніше чи що… Ну і ще один момент, про який читаємо нижче.

На 10 тарталеток діаметром 6 см:

Тісто:

120гр. холодного масла

200гр. борошна

60гр.цукру або пудри

30мл холодної води

дрібка солі

Кондитерський крем:

2 груши великі

400мл молока

1 яйце

80гр.цукру

2ч.л. крохмалу

Ваніль

Для тіста масло ріжемо кубиками, перетираємо з борошном і цукром, додаємо сіль і води, замішуємо тісто. Такі речі дуже зручно робити міксером, оскільки масло не нагрівається від тепла рук. Готове тісто замотуємо в плівку і кладемо в холодильник на 1 годину.

Для крему з груш робимо пюре: чистимо від шкірки, ріжемо і ставимо на хвилину в мікрохвильову при максимальній потужності. Пробиваємо блендером.

Половину молока нагріваємо з цукром. Другу половину змішуємо з крохмалем і яйцем, додаємо до гарячого молока і постійно помішуючи доводимо до кремоподібного стану. Щоб яйце не згорнулося робимо це на мінімальному вогні. Даємо охолонути.

Тісто розкачуємо і вирізаємо кружальця для тарталеток. Так як і тісто, і крем солодкі, то я робила тарталетки низькі, щоб не було дуже приторно. Викладаємо тісто у форми і випікаємо до золотистого кольору при 180С приблизно 10 хвилин. А далі є варіанти: якщо ви хочете хрустящі тарталетки – то змазуємо дно і стінки випечених виробів білком і тільки тоді викладаємо крем. А якщо як і я любите, щоб і форма, і начинка злилися в одне ціле – просто викладаєте крем. З кремом випікаємо ще 10 хвилин при 180С. А якщо ви готові тарталетки присипете цукром і потримаєте під грилем або припалите спеціальним пальничком до золотистою скоринки, то буде мати грушеві крем-брюле

З чашкою гарячого чаю і ароматною тарталеткою осінь не буде здаватися сумною!

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

Тетяна Хвиль

Тарталетки з грушевим кремом

Тарталетки з грушевим кремом

Тарталетки з грушевим кремом

Система Orphus
<<- Попередня статтяНаступна стаття - >>

Переглядів: 28

Додайте коментар:

защитный код
В Рівному на лінію вийшов відремонтований тролейбусВ Рівному на лінію вийшов відремонтований тролейбус (342)
Після проведеного капітального ремонту вийшов на лінію черговий тролейбус "Škoda 14Tr" №156...		У Рівному пішохід потрапив під мікроавтобусУ Рівному пішохід потрапив під мікроавтобус (321)
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 28 вересня, близько о пів на першу ночі на вулиці Соборна обласного центру....
На Рівненщині за гостинність чоловік поплатився життямНа Рівненщині за гостинність чоловік поплатився життям (379)
Трагічно закінчилася вечеря для жителя села Привітівка, Зарічненського району, вчора, 26 вересня. Від завданих гостем ножових поранень чоловік помер у власному будинку. Поліцейські повідомили зловмисн...		Бешкет трьох неповнолітніх рівнянок завершився кримінальною відповідальністюБешкет трьох неповнолітніх рівнянок завершився кримінальною відповідальністю (711)
Троє неповнолітніх дівчат з’їли неоплачені продукти харчування та намагались вкрасти неоплачений товар в одному з торгових закладів міста....
План культурного розвитку для рівнянПлан культурного розвитку для рівнян (74)
План основних заходів з 2 по 8 жовтня 2017 року в Рівненській обласній бібліотеці для молоді...		Селян просять 40 днів не розводити свиней – аби локалізувати АЧССелян просять 40 днів не розводити свиней – аби локалізувати АЧС (115)
На Дубенщині тривають протиепізоотичні заходи, які пов’язані із виявленням хворих тварин у селі Острів. Як повідомили ветеринари на засіданні обласної надзвичайної протиепізоотичної комісії, усіх свин...
Тарталетки з грушевим кремомТарталетки з грушевим кремом (27)
Совесть есть, но с собою не ношу, боюсь потерять...		Поблизу села Клевань загинув пішохідПоблизу села Клевань загинув пішохід (276)
Сьогодні, 27 вересня, о четвертій ранку на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув житель Рівненського району....
Сайт міського голови Рівного

Кулінарний конкурс

Кулінарний записник
Кулінарний записник Тетяни-чарівниці

Зареєструватися

Газета "Piвне-Ракурс"

Рекламна газета "Об`ява"



Блоги

Пишіть тут, про те, що Вас цікавить, ідеї, теми. Заходьте, тут буде кльово!

ПіКа -   ПіКа - (С) 2013-2016    Всі права захищено.
Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію pika.rv.ua охороняється чинним законодавством України. Будь-яке копіювання, в т.ч. окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації pika.rv.ua, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з нашого боку. Під час цитування інформації посилання на pika.rv.ua обов'язкове.