Тарталетки з грушевим кремом

Совесть есть, но с собою не ношу, боюсь потерять

Сьогодні просто сумно-осінній рецепт. Смачний, цікавий, недорогий – все як я люблю. А ще він швидко робиться і дуже варіативний. Про полуничний і лимонний креми ми вже говорили і робили, а це крем грушевий, але ж ви його можете зробити яблучним, сливовим (тільки шкірку зняти) або айвовим – фантазія вам в поміч! Не хочеться возитися з тарталетками – зробіть кружальця і перемажете попарно кремом – діти вам все одно подякують, але тарталетками якось наряд ніше чи що… Ну і ще один момент, про який читаємо нижче.

На 10 тарталеток діаметром 6 см:

Тісто:

120гр. холодного масла

200гр. борошна

60гр.цукру або пудри

30мл холодної води

дрібка солі

Кондитерський крем:

2 груши великі

400мл молока

1 яйце

80гр.цукру

2ч.л. крохмалу

Ваніль

Для тіста масло ріжемо кубиками, перетираємо з борошном і цукром, додаємо сіль і води, замішуємо тісто. Такі речі дуже зручно робити міксером, оскільки масло не нагрівається від тепла рук. Готове тісто замотуємо в плівку і кладемо в холодильник на 1 годину.

Для крему з груш робимо пюре: чистимо від шкірки, ріжемо і ставимо на хвилину в мікрохвильову при максимальній потужності. Пробиваємо блендером.

Половину молока нагріваємо з цукром. Другу половину змішуємо з крохмалем і яйцем, додаємо до гарячого молока і постійно помішуючи доводимо до кремоподібного стану. Щоб яйце не згорнулося робимо це на мінімальному вогні. Даємо охолонути.

Тісто розкачуємо і вирізаємо кружальця для тарталеток. Так як і тісто, і крем солодкі, то я робила тарталетки низькі, щоб не було дуже приторно. Викладаємо тісто у форми і випікаємо до золотистого кольору при 180С приблизно 10 хвилин. А далі є варіанти: якщо ви хочете хрустящі тарталетки – то змазуємо дно і стінки випечених виробів білком і тільки тоді викладаємо крем. А якщо як і я любите, щоб і форма, і начинка злилися в одне ціле – просто викладаєте крем. З кремом випікаємо ще 10 хвилин при 180С. А якщо ви готові тарталетки присипете цукром і потримаєте під грилем або припалите спеціальним пальничком до золотистою скоринки, то буде мати грушеві крем-брюле

З чашкою гарячого чаю і ароматною тарталеткою осінь не буде здаватися сумною!

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!