Чушка бюрек

Женитьба – не лотерея. В лотерее у вас все-таки есть шанс.

Прикольна назва смачної страви балканської кухні. Я до болгарського перцю рівно дихаю, а чушка проняла. Легкий обід чи вечеря, просто, швидко і смачно. Хотіла би додати недорого, але витратится доведеться – і перець не дешевий, і бринза/моцарелла теж не відстають. Але спробувати варто.

На 3 порції:

6 шт болгарського перцю (треба брати гарний, м»ясистий)

200гр. бринзи, моцарелли, адигейський сир (у мене домашня малосольна бринза, робила для хачапурі, але полінувалася і смажила чушки)

2 яйця

4ст.л. борошна

Сіль, перець за смаком

Для початку запікаємо перець в духовці до легких підпалин, приблизно хвилин 20 при 180С. Кладемо його у пакети і даємо охолонути. Тепер дуже легко перець почистити від шкірки.

Сир нарізаємо пластинками і фаршируємо кожну перчинку.

Яйця збиваємо виделкою, підсолюємо, перчимо. Кожен фарширований перець обкачуємо в борошні, обмакуємо в яйцях, ще раз в борошно і в яйця, робимо так зване подвійне панірування. Смажимо на середньому вогні до готовності кляру.

Подаємо відразу, поки розплавлений сир, найкраще з овочами і зеленню.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!