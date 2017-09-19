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Чушка бюрек
Женитьба – не лотерея. В лотерее у вас все-таки есть шанс.
Прикольна назва смачної страви балканської кухні. Я до болгарського перцю рівно дихаю, а чушка проняла. Легкий обід чи вечеря, просто, швидко і смачно. Хотіла би додати недорого, але витратится доведеться – і перець не дешевий, і бринза/моцарелла теж не відстають. Але спробувати варто.
На 3 порції:
6 шт болгарського перцю (треба брати гарний, м»ясистий)
200гр. бринзи, моцарелли, адигейський сир (у мене домашня малосольна бринза, робила для хачапурі, але полінувалася і смажила чушки)
2 яйця
4ст.л. борошна
Сіль, перець за смаком
Для початку запікаємо перець в духовці до легких підпалин, приблизно хвилин 20 при 180С. Кладемо його у пакети і даємо охолонути. Тепер дуже легко перець почистити від шкірки.
Сир нарізаємо пластинками і фаршируємо кожну перчинку.
Яйця збиваємо виделкою, підсолюємо, перчимо. Кожен фарширований перець обкачуємо в борошні, обмакуємо в яйцях, ще раз в борошно і в яйця, робимо так зване подвійне панірування. Смажимо на середньому вогні до готовності кляру.
Подаємо відразу, поки розплавлений сир, найкраще з овочами і зеленню.
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
Тетяна Хвиль
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