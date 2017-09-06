|
Рубрики
♥ Додати в "Закладки"
|
Баклажани з овочами в медовій заливці
Женщины, не пилите мужей, вам с этими опилками еще жить!
Мабуть цим рецептом і завершимо консервувальну епопею цього року. Якщо комусь цікаво, то ще є класний рецепт закусочного джему з томатів, мені просто ліньки обробляти фото, та раптом захочете, то я виставлю. А сьогодні самий працезатратний рецепт, але результат, результат –то прекрасний! Баклажани з овочами в медовій заливці – вже звучить смачно, а як корисно, оскільки баклажани ми не обсмажуємо, а запікаємо, олії для смаження овочів мінімум, зелень з часничком – це просто супер! Але поворушитися такі доведеться.
На 6 0,5л банок:
3 кг баклажан
1 кг моркви
0,5 кг цибулі
1,5 кг томатів
1 стакан чищеного часнику
Дуже великий пучок кропу
3ст.л.меду
2ст.л.оцту (9%)
2ст.л.олії для смаження
Сіль за смаком , мені вистачило 2 ч.л. під ніж
Для початку баклажани миємо, ріжемо кільцями, викладаємо на деко (я стелила пергамент) і запікаємо при 180С 15-20 хвилин. Підпечені баклажани складаємо в миску.
Тим часом підсмажуємо порізану кубиками цибулю і натерту моркву, викладаємо в тарілку.
Часник з кропом подрібнюємо блендером.
Томати приварюємо, пробиваємо блендером, додаємо мед, сіль, оцет і кип»ятимо 10 хвлини. Пробуємо на смак, нам має подобатися, але смак буде концентрованим, це добре, оскільки ніде більше ніяких спецій ми не додавали, а баклажани і овочі мають набратися смаків.
На дно стерилізованих банок кладемо трохи моркви з цибулею, баклажани, заливаємо томатами, далі трохи часникової суміші. Так повторюємо, поки не заповнимо банку, останнім шаром має бути томатна заливка. Якщо томати були теплі, то даємо банкам охолонути. Стерилізуємо 20 хвилин.
Виходить 6 баночок і ще трошки, оце ще трошки викладаємо в лоток і тримаємо в холодильнику дві доби, тоді пробуємо і відганяємо всіх бажаючих достроково почати сезон «відкритих банок».
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
Тетяна Хвиль
Переглядів: 17
|Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію pika.rv.ua охороняється чинним законодавством України. Будь-яке копіювання, в т.ч. окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації pika.rv.ua, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з нашого боку. Під час цитування інформації посилання на pika.rv.ua обов'язкове.