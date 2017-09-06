Баклажани з овочами в медовій заливці

Женщины, не пилите мужей, вам с этими опилками еще жить!

Мабуть цим рецептом і завершимо консервувальну епопею цього року. Якщо комусь цікаво, то ще є класний рецепт закусочного джему з томатів, мені просто ліньки обробляти фото, та раптом захочете, то я виставлю. А сьогодні самий працезатратний рецепт, але результат, результат –то прекрасний! Баклажани з овочами в медовій заливці – вже звучить смачно, а як корисно, оскільки баклажани ми не обсмажуємо, а запікаємо, олії для смаження овочів мінімум, зелень з часничком – це просто супер! Але поворушитися такі доведеться.

На 6 0,5л банок:

3 кг баклажан

1 кг моркви

0,5 кг цибулі

1,5 кг томатів

1 стакан чищеного часнику

Дуже великий пучок кропу

3ст.л.меду

2ст.л.оцту (9%)

2ст.л.олії для смаження

Сіль за смаком , мені вистачило 2 ч.л. під ніж

Для початку баклажани миємо, ріжемо кільцями, викладаємо на деко (я стелила пергамент) і запікаємо при 180С 15-20 хвилин. Підпечені баклажани складаємо в миску.

Тим часом підсмажуємо порізану кубиками цибулю і натерту моркву, викладаємо в тарілку.

Часник з кропом подрібнюємо блендером.

Томати приварюємо, пробиваємо блендером, додаємо мед, сіль, оцет і кип»ятимо 10 хвлини. Пробуємо на смак, нам має подобатися, але смак буде концентрованим, це добре, оскільки ніде більше ніяких спецій ми не додавали, а баклажани і овочі мають набратися смаків.

На дно стерилізованих банок кладемо трохи моркви з цибулею, баклажани, заливаємо томатами, далі трохи часникової суміші. Так повторюємо, поки не заповнимо банку, останнім шаром має бути томатна заливка. Якщо томати були теплі, то даємо банкам охолонути. Стерилізуємо 20 хвилин.

Виходить 6 баночок і ще трошки, оце ще трошки викладаємо в лоток і тримаємо в холодильнику дві доби, тоді пробуємо і відганяємо всіх бажаючих достроково почати сезон «відкритих банок».

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!