На Березнівщині «BMW» злетіло в кювет

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Лукавець з потерпілими надійшло до поліції 21 серпня о третій ночі.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 36-річний водій «BMW 730» на іноземній реєстрації, житель села Колодязне, не врахував дорожньої обстановки, не впорався із керуванням та допустив з’їзд авто на узбіччя із подальшим перекиданням.

Унаслідок ДТП водія «BMW» із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забоями госпіталізували у Березнівську центральну районну лікарню. 27-річний пасажир транспортного засобу, односелець керманича, не постраждав.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Транспортний засіб доставлено на територію Березнівського відділення поліції. За результатами медичного освідування водій був тверезим.