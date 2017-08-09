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Морозиво з персиковою карамеллю
Один из неприятных аспектов глобального потепления: надежды стали таять значительно быстрей.
Подарував мені чоловік морозивницю. Тепер у мене з кухонних гаджетів є все, ну те, що мені треба. Тому що, наприклад, мультиварка мені не потрібна, можливо за деякий час я зміню думку, але на даному етапі каструлю (а на мене – це каструля) за три тисячі гривень не хочу. От морозивниця – інша справа, тепер готую своє улюблене плодово-ягідне морозиво вдома, змінюючи смаки під свій настрій, а ще різноманітні сорбети і граніти. Крім того, морозивниця дозволяє використовувати вершки меншої жирності, що теж добре. Морозивниця у мене недорога, напівавтомат (автомат коштує від 10 тисяч гривень), тому чаша постійно перебуває в морозилці, щоб бути напоготові, хто знає, коли і якого морозива нам захочеться. Сьогодні в нас морозиво з персиковою карамеллю
На 6 порції:
500гр. персиків
150гр. цукру
400 мл вершків від 33%
3 жовтка
ваніль, дрібка солі
Для початку розтоплюємо 100 грам цукру до карамельного стану, тим часом нарізаємо персики дрібними кубиками. Додаємо персики до карамелі, карамель відразу ж застигне, не боїмося, перемішуємо вміст каструлі – персики дадуть сік, який і розтопить карамель.Тримаємо на маленькому вогні кілька хвилин. Цю масу збиваємо блендером, якщо бажаєте більш однорідної консистенції, то персикове пюре треба протерти крізь сито. Я залишила з невеликими шматочками.
Жовтки збиваємо з 50 гр. цукру до кремоподібного стану. Підігріваємо вершки, заливаємо збиті жовтки і вертаємо на найменший вогонь. Постійно помішуючи, варимо до запустіння. Має нагадувати заварний крем. В готовий англійський крем додаємо персикову карамель, перемішуємо,охолоджуємо
Далі два шляхи: перший – виливаємо в морозивницю, а далі в морозилку; другий – відразу в морозилку, але кожні 30 хвилин виймаємо і збиваємо міксером, щоб зруйнувати льодяні кришталики.
В літню спеку ніхто не винайшов нічого кращого, ніж кілька кульок смачного морозива!
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
Тетяна Хвиль
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