Печінкове парфе

Мужчины, не ищите женщину - ищите деньги, а женщины найдут вас сами

Практично всі мої знайомі на новорічно-різдвяні свята готують паштети, хто який – для нарізки на м»ясну тарілку, для фарширування яєць, для канапок. Я теж маю рецепт, але паштетом я б таку ніжність не назвала, це скоріше печінкове парфе. Найпростіший рецепт + одна маніпуляція і прекрасний результат, який можна закласти в кондитерський пакет з фігурною насадкою, відсадити на підсмажені шматочки багету, прикрасити пелюсткою свіжого огірка та перлиною домашнього майонезу. Звучить вже смачно. А головне – готується практично миттєво, готовий паштет можна разом з формочкою загорнути у фольгу і зберігати в морозилці протягом тижня.

На 4 формочки по 170 мл:

500 гр. печінки (краще брати телячу або курячу чи качину)

75гр. розтопленого вершкового масла

60 мл молока

2 яйця

1 ст.л. коньяку (не додавала)

1-2 зубчику часнику (не додавала)

Сіль, перець за смаком

Печінку промиваємо, пробиваємо блендером, ПРОЦІДЖУЄМО КРІЗЬ СИТО. Додаємо розтоплене масло, яйця, сіль, перець, молоко, коньяк та часник, розмішуємо до однорідності і ЗНОВУ ПРОЦІДЖУЄМО КРІЗЬ СИТО. Саме подвійне проціджування і дасть нам ту ніжність, а відсутність зайвих жирів та крохмалистих речовин – легкість.

Суміш виливаємо в підготовлені формочки і печемо при 160С 20 хвилин для курячої печінки і 30 – для телячої. Для більшої ніжності для збереженню кольору краще на деко з формами налити кип»яток ( на ¾ висоти форми) і випікати на водяній бані.

Охолоджуємо до кімнатної температури і можна використовувати як ваша фантазія підкаже. Якщо бажаєте зберігати паштет, то залийте верх розтопленим маслом і дайте захолонути маслу в холодильнику.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!