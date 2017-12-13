Рубрики
• Усі
• Події
• Рецепти
• Політика
• Економіка
• Суспільство
• Бізнес
• Освіта
• Культура
• Спорт
• Корисні поради
• Це цікаво

ПіКа -

♥ Додати в "Закладки"
Популярне

На Рівненщині сповістили про штормове попередження (860)

Чи безпечно проживати в Рівному вище 9-го поверху? (672)

В Рівному на лінію вийшов відремонтований тролейбус (629)

На Рівненщині за гостинність чоловік поплатився життям (630)

Минулої доби унаслідок чотирьох ДТП на Рівненщині постраждали п’ятеро осіб (526)

До Корецького монастиря не повернулася черниця (531)

У Рівному пішохід потрапив під мікроавтобус (528)

Лінива капуста (2688)

На Рівненщині брат зарізав брата (483)

Поблизу села Клевань загинув пішохід (493)

Торт "Жіночі примхи" (714)

На Сарненщині син власниці магазину застав грабіжника на місці злочину (456)

Городоцька сільська рада «напрацювала» на понад 1 млн грн втрат ресурсів (440)

На Рівненщині затримали винуватця смертельної ДТП, який зник із місця пригоди (418)

На Дубенщині у ДТП постраждав рівнянин (401)

Рівненські аудитори виявили порушення у Березнівській центральній районній лікарні (404)

У Рівненській області ліквідовано черговий підпільний цех з виробництва фальсифікованого алкоголю (397)

Поліцейські оперативно затримали водія, який у Рівненському районі збив двох пішоходів та втік (365)

Сьогодні у Рівному покажуть "Казку про гроші" (360)

У Рівному на автовокзалі у чоловіка вилучили півтисячі набоїв (356)
Печінкове парфе
Тетяна Хвиль
13:49 13.12.2017

Печінкове парфе

Мужчины, не ищите женщину - ищите деньги, а женщины найдут вас сами

Практично всі мої знайомі на новорічно-різдвяні свята готують паштети, хто який – для нарізки на м»ясну тарілку, для фарширування яєць, для канапок. Я теж маю рецепт, але паштетом я б таку ніжність не назвала, це скоріше печінкове парфе. Найпростіший рецепт + одна маніпуляція і прекрасний результат, який можна закласти в кондитерський пакет з фігурною насадкою, відсадити на підсмажені шматочки багету, прикрасити пелюсткою свіжого огірка та перлиною домашнього майонезу. Звучить вже смачно. А головне – готується практично миттєво, готовий паштет можна разом з формочкою загорнути у фольгу і зберігати в морозилці протягом тижня.

На 4 формочки по 170 мл:

500 гр. печінки (краще брати телячу або курячу чи качину)

75гр. розтопленого вершкового масла

60 мл молока

2 яйця

1 ст.л. коньяку (не додавала)

1-2 зубчику часнику (не додавала)

Сіль, перець за смаком

Печінку промиваємо, пробиваємо блендером, ПРОЦІДЖУЄМО КРІЗЬ СИТО. Додаємо розтоплене масло, яйця, сіль, перець, молоко, коньяк та часник, розмішуємо до однорідності і ЗНОВУ ПРОЦІДЖУЄМО КРІЗЬ СИТО. Саме подвійне проціджування і дасть нам ту ніжність, а відсутність зайвих жирів та крохмалистих речовин – легкість.

Суміш виливаємо в підготовлені формочки і печемо при 160С 20 хвилин для курячої печінки і 30 – для телячої. Для більшої ніжності для збереженню кольору краще на деко з формами налити кип»яток ( на ¾ висоти форми) і випікати на водяній бані.

Охолоджуємо до кімнатної температури і можна використовувати як ваша фантазія підкаже. Якщо бажаєте зберігати паштет, то залийте верх розтопленим маслом і дайте захолонути маслу в холодильнику.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

Тетяна Хвиль

Печінкове парфе

Печінкове парфе

Печінкове парфе

Система Orphus
<<- Попередня статтяНаступна стаття - >>

Переглядів: 15

Додайте коментар:

защитный код
Через двадцять днів обласна рада може отримати нового головуЧерез двадцять днів обласна рада може отримати нового голову (321)
Пізно ввечері в понеділок на сайті Рівненської обласної ради з’явились два проекти рішень:...		Найвіддаленіші школи Рівненщини відвідали військові аби подякувати дітямНайвіддаленіші школи Рівненщини відвідали військові аби подякувати дітям (110)
Своє професійне свято представники Сухопутних військ зустріли зі своїми підшефними у найвіддаленіших школах Рівненщини...
У Рівному молодь запрошують на «Андріївські вечорниці» з ворожінням та калитоюУ Рівному молодь запрошують на «Андріївські вечорниці» з ворожінням та калитою (129)
У вівторок, 12 грудня о 17.00 в Рівненській обласній бібліотеці для молоді (вул. Київська,18) відбудеться молодіжна вечірка «Андріївські вечорниці»....		Печінкове парфеПечінкове парфе (14)
Мужчины, не ищите женщину - ищите деньги, а женщины найдут вас сами...
На Рівненщині за напад на неповнолітнього поліцейські розбійнику повідомили про підозруНа Рівненщині за напад на неповнолітнього поліцейські розбійнику повідомили про підозру (58)
11 грудня, близько 21 години у Здолбунові увагу зловмисника привернув мобільний телефон підлітка, який повертався додому після занять із музики. Поліцейські вийшли на слід нападника та повідомили йому...		Ляшко добився збільшення зарплат українцям!Ляшко добився збільшення зарплат українцям! (16)
В ухваленому Держбюджеті на наступний рік врахована головна вимога Радикальної партії - підвищити мінімальну зарплату: з другого кварталу 2018 року до 4300 гривень....
Трюфелі "Майже снікерс"Трюфелі "Майже снікерс" (62)
Женитьба – не лотерея. В лотерее у вас все-таки есть шанс...		На Рівненщині шахраї "нагріли руки" на більше ніж 20 тисяч гривеньНа Рівненщині шахраї "нагріли руки" на більше ніж 20 тисяч гривень (80)
У Сарнах жінка «рятувала» сина від кримінальної відповідальності...
Сайт міського голови Рівного

Кулінарний конкурс

Кулінарний записник
Кулінарний записник Тетяни-чарівниці

Зареєструватися

Газета "Piвне-Ракурс"

Рекламна газета "Об`ява"



Блоги

Пишіть тут, про те, що Вас цікавить, ідеї, теми. Заходьте, тут буде кльово!

ПіКа -   ПіКа - (С) 2013-2016    Всі права захищено.
Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію pika.rv.ua охороняється чинним законодавством України. Будь-яке копіювання, в т.ч. окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації pika.rv.ua, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з нашого боку. Під час цитування інформації посилання на pika.rv.ua обов'язкове.