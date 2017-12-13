Найвіддаленіші школи Рівненщини відвідали військові аби подякувати дітям

Своє професійне свято представники Сухопутних військ зустріли зі своїми підшефними у найвіддаленіших школах Рівненщини

З нагоди Дня Сухопутних військ, яке вся Україна святкувала 12 грудня, бійці одного з підрозділів оперативного командування «Захід» завітали до найвіддаленіших шкіл області.

Школярі разом з воїнами оперативного командування «Захід» урочисто підняли прапор України та разом заспівали усім відомі слова державного гімну.

Військові подякували дітям Висоцької загальноосвітньої школи та Берестівського навчально-виховного комплексу за допомогу війську у плетінні маскувальних сіток, а особливо активні учнівські колективи отримали цього дня почесні грамотами.

У Відповідь перший заступник голови Дубровицької райдержадміністрації Микола Кохно привітав гостей та подякував їм за мужність та героїзм під час захисту територіальної цілісності та недоторканості Вітчизни.

Наприкінці заходу директори навчальних закладів познайомили офіцерів, сержантів та солдат з життєдіяльністю навчальних закладів, а також обговорили питання подальшої співпраці у військово-патріотичному вихованні школярів.