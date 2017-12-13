Ляшко добився збільшення зарплат українцям!

В ухваленому Держбюджеті на наступний рік врахована головна вимога Радикальної партії - підвищити мінімальну зарплату: з другого кварталу 2018 року до 4300 гривень.

Окрім того, було прийнято за основу історичний законопроект Олега Ляшка і його соратників на підтримку нацвиробника з промовистою назвою «Купуй українське, плати українцям». І ще - враховано низку прогресивних поправок, які дадуть можливість вирвати країну з бідності та енергозалежності.

Цьому успіху передували тривалі переговори з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, на яких Олег Ляшко до хрипоти в голосі відстоював інтереси простих українців.

«Хтось з депутатів обговорює з прем'єром свердловини, хтось пільги і преференції для власного бізнесу. А я на двох десятках зустрічей протягом останніх півроку обговорював з Володимиром Гройсманом питання підвищення зарплат українцям. Бо все, що я прошу - все стосується простих людей, це зарплата, пенсія, робочі місця. Бо це ключове для подолання бідності», - зазначив Ляшко.

Він розповів, що його команда вимагала підвищити мінімалку не до 3700 грн, як пропонує уряд, а до 5000 гривень. В результаті тривалих дискусій, виходячи з можливостей бюджету, вийшли на компроміс - з другого кварталу 2018 року встановити мінімалку на рівні 4300 гривень.

«Це гірше, ніж 5000 гривень, але краще, ніж запропоновані урядом 3700 гривень. Наступне підвищення - з вересня наступного року. Якщо ми щороку хоч на тисячу гривень будемо піднімати зарплату людям - це буде супер! Адже підвищення зарплат тягне за собою підвищення пенсій, а значить, мільйони людей перестануть зводити кінці з кінцями», - переконаний головний радикал.

Окрім того, депутати фракції Радикальної партії зробили електрокари доступними для українців. Завдяки поправці радикалів до Податкового Кодексу електромобілі звільнено від імпортного ПДВ.

«Ми здешевили їх на 30%, відмінивши спочатку імпортне мито, а тепер й імпортне ПДВ та акциз! Кількість електромобілів в країні, завдяки нашим ініціативам, вже зросла вдвічі і це лише початок. Україна в ТОП-5 в світі за темпами розвитку індустрії. А тепер стане абсолютним лідером!», - наголосив Ляшко.

Співавтор поправки, радикал Віктор Галасюк зауважив, що електротранспорт – це незалежність від пального, яке імпортується з Росії та Білорусі, а також чисте повітря і інновації – напрямок, яким прямує світ.

«У Європі за 10 років планують критично обмежити виробництво автівок з традиційними двигунами. Тому треба вже сьогодні давати стимули для інновацій, звільняти від податків автомобілі, аби через 10 років не думати, як ввозити з Європи непотріб і робити знижки на нього! Давайте діяти активно на майбутнє, а не наздоганяти потім лідерів!», - підкреслив Галасюк.

Також команда Олега Ляшка добилася ухвалення прогресивних правок про зниження ренти на видобуток газу з 28% до 6% і 12%, а також про розстрочку імпортного ПДВ на виробниче обладнання на 2 роки, щоб провести масштабну модернізацію підприємств в Україні.

«Розвиток промисловості, створення нових робочих місць для українців, підвищення доходів громадян та доступність екологічних видів транспорту – пріоритети для нашої команди», - зазначив Ляшко.