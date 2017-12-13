На Рівненщині за напад на неповнолітнього поліцейські розбійнику повідомили про підозру

11 грудня, близько 21 години у Здолбунові увагу зловмисника привернув мобільний телефон підлітка, який повертався додому після занять із музики. Поліцейські вийшли на слід нападника та повідомили йому про підозру.

15-річний хлопець живе у селі Здовбиця, а у Здолбунові відвідує заняття з музики та спортивну секцію. У такі дні хлопець ночує у бабусі, яка мешкає у районному центрі. Того вечора, повертаючись додому, зупинився у доступному з безкоштовним wi-fi місці. На невідомого, який пройшов повз, підліток спочатку не звернув уваги, та коли той минув його втретє, хлопець направився додому. Незнайомець підійшов до юнака і наказав віддати мобільний. Коли ж той відмовився, наставив пістолет. Не отримавши бажаного, нападник вистрілив тому у ногу. Та неповнолітній не розгубився, а наніс удар зловмиснику кулаком в обличчя, від чого той упав. Нападник, обличчя якого було прикрите светром і капюшоном, утік, а хлопець повернувся додому та повідомив у поліцію.

Поліцейські Здолбунівського відділення поліції та Головного управління Нацполіції вже на ранок встановили особу нападника. Ним виявився 19-річний місцевий житель.

«Молодику слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій), — повідомив т.в.о. начальника ГУНП в Рівненській області Сергій Волков. — Пневматичний пістолет, який не потребує жодних документів на носіння та зберігання, поліцейські вилучили та направили на експертизу».

Відповідно до санкції статті нападнику, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців, загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від трьох до семи років.