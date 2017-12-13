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На Рівненщині за напад на неповнолітнього поліцейські розбійнику повідомили про підозру
09:29 13.12.2017

На Рівненщині за напад на неповнолітнього поліцейські розбійнику повідомили про підозру

11 грудня, близько 21 години у Здолбунові увагу зловмисника привернув мобільний телефон підлітка, який повертався додому після занять із музики. Поліцейські вийшли на слід нападника та повідомили йому про підозру.

15-річний хлопець живе у селі Здовбиця, а у Здолбунові відвідує заняття з музики та спортивну секцію. У такі дні хлопець ночує у бабусі, яка мешкає у районному центрі. Того вечора, повертаючись додому, зупинився у доступному з безкоштовним wi-fi місці. На невідомого, який пройшов повз, підліток спочатку не звернув уваги, та коли той минув його втретє, хлопець направився додому. Незнайомець підійшов до юнака і наказав віддати мобільний. Коли ж той відмовився, наставив пістолет. Не отримавши бажаного, нападник вистрілив тому у ногу. Та неповнолітній не розгубився, а наніс удар зловмиснику кулаком в обличчя, від чого той упав. Нападник, обличчя якого було прикрите светром і капюшоном, утік, а хлопець повернувся додому та повідомив у поліцію.

Поліцейські Здолбунівського відділення поліції та Головного управління Нацполіції вже на ранок встановили особу нападника. Ним виявився 19-річний місцевий житель.

«Молодику слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій), — повідомив т.в.о. начальника ГУНП в Рівненській області Сергій Волков. — Пневматичний пістолет, який не потребує жодних документів на носіння та зберігання, поліцейські вилучили та направили на експертизу».

Відповідно до санкції статті нападнику, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців, загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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11 грудня, близько 21 години у Здолбунові увагу зловмисника привернув мобільний телефон підлітка, який повертався додому після занять із музики. Поліцейські вийшли на слід нападника та повідомили йому...		Ляшко добився збільшення зарплат українцям!Ляшко добився збільшення зарплат українцям! (17)
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