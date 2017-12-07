Трюфелі "Майже снікерс"

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Яке ж свято без цукерок? Особливо, якщо є діти – це, поряд з мандаринами, ялинкою і Дідом Морозом, обов»язковий атрибут. Я та мої таракани виступаємо проти цукерок, що пропонує наша торгівля, особливо, якщо ціна стартує вниз від 250 грн. за кілограм, в цукерках дорожчих уважно вивчаємо склад, і пам»ятаємо, що в якісних цукерках та шоколаді на першому місці іде какао терте і можуть буди присутні лише натуральні компоненти. Да, в цьому питанні я категорична і принципова, я краще куплю якісний шоколад, тим більше, що в магазинах постійно є знижки, наприклад зараз в МЕТРО французький шоколад 80% коштує 44 грн. за 100 гр., для порівняння - наш шоколад в середньому 25 грн. за 90гр., такий шоколад можна взяти лише на випічку або для трюфелів. Для насолоди треба щось краще. Так як цукерки не купую взагалі, а роблю домашні, то і пропоную рецепт простих та безпечних цукерок.

На 10-12 порцій:

300гр. сухе молоко (або дитяча суміш)

2ст.л. какао

50гр. вершкового масла

100мл молока (можна взяти вершки 10-15%)

0,5 ст. цукру

0,5 ст. смаженого арахісу

Для посипки можна взяти какао, терті вафлі або горіхи.

Все супер просто: змішуємо всі складові (крім посипок) і доводимо до кипіння. Буде важко, але за кілька хвилин сухі інгредієнти розтануть і буде все добре. Тримаємо на маленькому вогні хвилин. Далі охолоджуємо до кімнатної температури, додаємо мелені горіхи і ставимо в холодильник на пару годин, щоб суміш захолола. Тоді беремо чайною ложечкою і формуємо кульки, їх обкачуємо в посипках і відправляємо знову в холодильник. Зберігаємо теж в холодильнику.

Цукерки смачні, чимось нагадують трюфель, а я додала до суміші мелений арахіс , то в мене вийшли ніби трюфель-снікерс.

Ну і що тут дорогого чи надважкого, трохи терпіння і великого бажання. Цукерок виходить багато, тож до чаю хватить усім!

Готувати легко, а готувати для близьких ще й цікаво!!!

А це ще кілька рецептів солодощів до свята:

Щербет

Дитяче тирамісу

Ліниві трубочки

Фондант

Корзиночки з кремом

О, ці макаронс

Шоколадне поліно

Шоколадні тартифлетки

Абрикосові трюфелі

Вафельні трубочки

Солодка Картопля

Makowiec zawijany

Яблучний самбук

Зефір

Екзотичні тарталетки

Чизкейк Рафаелло

Мандаринове крем-брюле

Caramel Panna cotta

Майже марципанові цукерки

Десертний сервелат

Карамельні трюфелі

Львівський сирник

Тарталетки з грушевим кремом