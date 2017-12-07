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У Рівному молодь запрошують на «Андріївські вечорниці» з ворожінням та калитою
У вівторок, 12 грудня о 17.00 в Рівненській обласній бібліотеці для молоді (вул. Київська,18) відбудеться молодіжна вечірка «Андріївські вечорниці».
Очікується неповторна атмосфера, веселі конкурси та забави, приємні спілкування, літературні ворожіння та віртуальні гадання. В програмі вечірки частування вареників із сюрпризами та кусання калити. Дрес-кодом вечірки вже традиційно є неповторна українська вишиванка. До уваги відвідувачів цікаві фотозони та несподівані інсталяції.
На захід запрошені читачі бібліотеки та всі бажаючі.
Організатор: Рівненська обласна бібліотека для молоді.
За детальнішою інформацією звертайтесь за тел.: (0362) 63-52-60 (Ольга Василівна).
Методичний відділ РОБМ
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