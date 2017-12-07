На Рівненщині шахраї "нагріли руки" на більше ніж 20 тисяч гривень

У Сарнах жінка «рятувала» сина від кримінальної відповідальності

Невідомий чоловік зателефонував пенсіонерці шостого грудня о сьомій ранку та повідомив, що її син потрапив до поліції і за «вирішення» питання потрібні гроші. Жінка перерахувала на вказаний незнайомцем картковий рахунок десять тисяч гривень, а згодом виявила, що її ошукали.

Того ж дня 54-річний рівнянин повідомив псевдопрацівнику банку персональні дані своєї картки, з якої в подальшому шахраї зняли 13084 гривні.

За обома фактами шахрайств поліцейські розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці вкотре застерігають громадян не проводити банківських операцій по телефону із невідомими особами, не зав’язувати розмову із незнайомцями по телефону та особисто сконтактувати із родичем, який начебто потрапив у біду, або одразу зателефонувати у поліцію та з’ясувати інформацію.