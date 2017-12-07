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На Рівненщині поліцейські виявили в автомобілі майже кілограм бурштину
12:04 07.12.2017

На Рівненщині поліцейські виявили в автомобілі майже кілограм бурштину

Під час відпрацювання урочищ незаконного видобутку бурштину у селищі Клесів працівники групи реагування патрульної поліції спільно з бійцями оперативного штабу шостого грудня зупинили автомобіль «Нива», у салоні якого виявили бурштин-сирець.

Під час огляду транспортного засобу, за кермом якого перебував 34-річний житель Орлівки, під пасажирським сидінням поліцейські виявили та вилучили майже кілограм «сонячного» каміння.

За фактом зберігання майна, здобутого незаконним шляхом, слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 198 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді арешту на строк до шести місяців або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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