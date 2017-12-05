Через двадцять днів обласна рада може отримати нового голову

Пізно ввечері в понеділок на сайті Рівненської обласної ради з’явились два проекти рішень:

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Сьоме скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови Рівненської обласної ради Драганчука Миколи Миколайовича

Враховуючи результати голосування та непідтримку депутатів обласної ради при розгляді питання «Про звіт голови Рівненської обласної ради», керуючись пунктом 1 частини 1 статті 43 та частини 4 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

в и р і ш и л а :

Достроково припинити повноваження та звільнити з посади голови Рівненської обласної ради Драганчука Миколу Миколайовича.

Перший заступник

голови ради О.В. Корнійчук

У К Р А Ї Н А

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Сьоме скликання

(________ сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від _____________ 20__ року № ___

Про обрання голови Рівненської обласної ради сьомого скликання

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 43, частини 1 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

в и р і ш и л а :

Обрати _______________________, депутата від політичної партії «________________________», головою Рівненської обласної ради сьомого скликання.

Перший заступник

голови ради О.В. Корнійчук

Їх вніс депутат обласної ради від БПП «Солідарність» Віталій Ундір. Нам відалося взяти у нього ексклюзивне інтерв’ю.

- Пане Віталію, чому Ви стали автором цих двох проектів рішень?

- У нас були збори фракції БПП і після того, як обласна рада не підтримала звіт пана Драганчука було прийняте рішення виступити з ініціативою про його звільнення. Так як наразі відсутній голова нашої фракції Віталій Чугунніков, я, як заступник голови фракції, вніс ці два проекти рішень.

- Кого бачить новим головою обласної ради фракція БПП «Солідарність»?

- Ми на фракції це питання поки не обговорювали.

- Чи є якісь додаткові претензії роботи діючого голови обласної ради?

- Всі зауваження до пана Драганчука ми висловили на сесії. Що ж стосується оцінки його діяльності, то голосування за затвердження звіту показало, яку оцінку поставили Миколі Драганчуку обласні депутати…

Так що можна сказати, що з високою долею ймовірності до кінця року наша обласна рада матиме нового голову. Питання хто їм може бути залишається відкритим. На цей момент коментарів ані від самого Миколи Драганчука, ані від фракції «Батьківщина» немає. Сам голова знаходиться на Сарненщині та зустрічається з виборцями…