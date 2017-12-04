Маринований стейк ескалара

Все мужчины Цезари. Только одни – императоры, а другие – салаты

На святковому столі з будь-якого приводу обов»язково має бути слабосолена риба. Неважливо оселедець, скумбрія, сьомга – риба має бути. Сьогодні я пропоную урізноманітнити цей перелік, додамо до нього стек ескалара (масляної). Щільне біле м»ясо, ніжний посол, пряна цибуля, запашна олія – ця формула зробить ваш стіл ще смачнішим. Як на мене малосольний ескалар гідний конкурент лососю, тільки трохи дешевший, що теж не може не радувати.

На 6-8 порцій:

1 стейк ескалара ( приблизно 400гр.)

1 велика цибулина

1ст.л.солі крупного помолу

1ч.л.цукру +1 ст.л.цукру

1ст.л. оцту (9%)

Для початку рибу розморожуємо, промиваємо, просушуємо рушничком. Сіль і 1ч.л. цукру, перемішуємо, обсипаємо рибу і кладемо в лоточок. Ставимо в холодильник на 12 годин. За цей час рибу кілька разів перевернути з одного боку на другий.

Цибулю ріжемо найтоншими кільцями чи напівкільцями, додаємо 1ст.л.цукру і оцет, проминаємо руками, даємо постояти хвилини 40. Потім злегка віджимаємо від маринаду.

Готовий ескалар промиваємо, просушуємо рушничком, нарізаємо пластівцями, додаємо мариновану цибулю, перемішуємо і даємо відпочити ще години дві. Тоді заправляємо запашною соняшниковою олією.

Прекрасна закуска з претензією на вишуканість нікого не залишить байдужим.

Таким же способом я солю і сьомгу, тільки, звичайно, без цибулі. З ескаларом теж можна так поступити, а ще купити копчену скумбрію, і вийде прекрасна рибна тарілка.

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!

Ну а це традиційна підбірка, цього разу рибних страв з нашого записничка:

Закуска з оселедця

Рулетики з оселедця

Оселедець в гірчичному маринаді

Рулетики а-ля шуба

Маринований оселедець

Солена рибка

Оселедець в азіатському стилі

Севіче

Риба по-французькі

Скумбрія-гриль з соусом гремолата